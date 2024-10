El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, fue trasladado al penal de Lurigancho para cumplir los 18 meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial.

El presentador enfrenta cargos por presuntos delitos de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencias. Las autoridades penitenciarias señalaron que el traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y se evaluará su permanencia según las normativas vigentes.

Andrés Hurtado: Presidenta de Corte Superior de Lima acepta que compró pasajes, pero descarta renuncia

Luego que se reveló que la presidenta de la Corte Superior de Lima, María Vidal La Rosa, se suma a la lista de regidores, exalcaldes, políticos, fiscales y jueces que conocieron a Andrés Hurtado y se habrían beneficiado comprando boletos aéreos “baratos” a través de la empresa de viajes del exconductor de televisión.

La magistrada indicó que no tiene motivos para renunciar a su cargo luego que se le vinculara con Andrés Hurtado y la realización de una fiesta por el Día del Juez en 2023. “No tengo por qué renunciar. No tiene nada qué decir (él sobre ella)... Que me habrían pagado viajes, eso es falso. Entonces, no he cometido ninguna conducta funcional y, menos, un delito”, dijo en Canal N.

María Vidal La Rosa aceptó que conoció a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’ y que fue clienta de su agencia de viajes Andres Travel S.A.C.

“Yo lo conocí en la salida de un circo. No era mi amigo. Lo conocí en el 2022, pero nada más”, señaló tras referir que adquirió pasajes en la agencia del expresentador de televisión. “Con él nunca he viajado, pero sí he comprado pasajes en su agencia. En ese momento no se sabía nada de la agencia. He viajado de acuerdo a las ofertas”, declaró.

Sostuvo que el excómico no le regaló los pasajes ni le pidió algún favor a cambio de ser su clienta.

Respecto a los vínculos de magistrados con Andrés Hurtado, y la organización de un evento por el Día del Juez, rechazó que “Chibolín” haya financiado la fiesta realizada el 4 de agosto del 2023. “Niego tajantemente que haya sido así, o tenido alguna participación directa o indirecta”, indicó.

Al respecto, sostuvo que ya se abrieron diligencias preliminares en contra de los participantes y que el administrador judicial de la Asociación Nacional de Magistrados expuso en una carta que el conductor de televisión no tuvo ninguna participación.

“Cada juez pagó por su almuerzo S/ 30 y la asociación, que tiene fondos propios, porque a nosotros nos descuentan. Yo no he sido la organizadora de este evento. Hay un área encargada de bienestar, quienes se encargan de invitar a diferentes artistas”, indicó.

Agregó que envió una carta notarial al expresentador de televisión.

Andres Travel S.A.C.

Según un informe de “Cuarto Poder”, otro de los clientes de la agencia de viajes Andres Travel S.A.C., fue Luis Molina, entonces alcalde de Miraflores, con viajes de ida y vuelta a Miami, Madrid y Panamá, con precios inusuales, como por ejemplo un boleto a Miami costó solo 42.72 dólares.

Asimismo, Jean Pierre Combe Portocarrero, exalcalde de Surco, quien fue invitado al programa de televisión de Andrés Hurtado y pagó 102.71 dólares por un vuelo ida y vuelta Lima-Panamá.