Para el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la captura del prófugo Vladimir Cerrón, significaría su respaldo que lo llevaría hasta la Presidencia de la República, esto según nuevos audios, entre el titular del Mininter y el capitán de la Diviac Junior Izquierdo. Escuchas que, hasta el día de hoy, el funcionario ha negado.

“Mira, hermano, yo no quiero ser instructor. Yo quiero ser presidente, huev....Yo quiero chapar a Cerrón”, se lee en la transcripción de la conversación presentada por Cuarto Poder.

El dominical presentó nuevos extractos de la plática que sostuvo Santiváñez con “Culebra”, pero en estas escuchar, se dan cuenta de las aspiraciones políticas que habría tenido el ministro.

“Yo lo chapo a Cerrón y a mí no me van a botar (...) no podrían. Ya no pueden, sería un escándalo”, se escucha en otra de parte de la conversación.

MIRA : Carlos Añaños renuncia a Perú Moderno tras diferencias con la dirigencia del partido

Santiváñez incluso presume de la supuesta aceptación que tiene por parte de la población. Cuenta a su acompañante que, durante una actividad en la se presentó, caminaba junto al premier Gustavo Adrianzén. “Llegó el premir y la gente (pifias) ¡ratero!, ¡ratero! La misma gente, había como 200 personas, ¡políticos, corruptos!; oye, mi hermano, por Dios, llegó yo, la gente comenzó a aplaudir, ¡bravo, ministro!”, expresó el ministro a solo 4 días de asumir su cargo.

En estas conversaciones, el titular del Mininter confirmaría que la Policía logró ubicar al prófugo Cerrón, por lo que es cuestionado, porque después de tanto tiempo, y a poco de cumplir un año de su fuga, los agentes aún continúan buscando.





TE PUEDE INTERESAR