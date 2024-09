Luego que se reveló que tres personajes vinculados Andrés Hurtado, contrataron con la municipalidad de Surco, durante la primera gestión del entonces alcalde Roberto Gómez Baca. El exburgomaestre reveló que el conductor de televisión quiso presentarle a empresarios, pero negó que haya accedido a favorecerlos con licencias u otros.

Roberto Gómez Baca negó que haya ordenado la contratación de esas personas y dijo que Andrés Hurtado se ofreció ayudarlo con entrevistas en medios de comunicación, difusión de obras y otros “ad honorem”. ”No le pagué ni un sol”, indicó al referir que lo conoció en “el partido político Somos Perú”.

Sobre presuntos favores con licencias de funcionamiento o construcción, el exalcalde dijo: “Nunca se lo permití, yo no digo que él no lo haya intentado. Obviamente, él en su momento ha querido presentarme a empresarios y yo he rehuido”

Contó que en una oportunidad “Chibolín” le indicó que querían destruir su imagen y fue a su casa, donde estaba Jorge Mufarech, quien le dijo: “Te voy a destruir, porque usted está bloqueando los proyectos de construcción de mi familia”. Precisó que se trataba de un tema de zonificación referido a un proyecto urbanístico en Camacho.

Ante ello, Roberto Gómez Baca indicó que nunca accedió y le increpó a Hurtado: “Tú no me puedes hacer esta emboscada”. Tras ellos, aseguró la relación de amistad se enfrío.

“Pido que se acoja a la colaboración eficaz, para que diga la verdad”, dijo Gómez Baca

Por su parte, Jean Pierre Combe Portocarrero, también exalcalde de Surco , también negó que haya tratado temas de ordenanza municipales a favor de empresarios de la construcción; y que en todo caso, ese tema “lo ven los regidores”. “Le estoy pidiendo a Dios, que Andrés (Hurtado) cuente todo”, refirió.

Ambos exalcaldes estuvieron en el programa de Andrés Hurtado.

Contrataciones

“Punto Final” reveló que personajes vinculados a Hurtado prestaron servicios para la municipalidad de Surco, entre los años 2011 y 2018.

El primero de ellos es Abraham Mina, quien trabajó junto a Andrés Hurtado en la producción de su programa hasta el 2021, registra 14 órdenes de servicio al municipio de Surco entre el 2013 y el 2014 por un total de S/ 125 500.

El dominical dio cuenta que Paul Zorrilla López, amigo personal del conductor de televisión y exgerente general de una de las empresas de Hurtado, AH Company Entertainment SAC, registra seis servicios en la municipalidad de Surco por un total de S/ 54 mil entre agosto de 2013 y junio de 2014.

En tanto, Jaime Portocarrero Campodónico , registra dos órdenes de servicio en Surco entre junio y julio de 2011, por S/ 18 mil en total. Portocarrero registra una visita a la Superintendencia de Migraciones en compañía de Andrés Hurtado y Abraham Mina, el 25 de noviembre de 2019, según “Punto Final”.

Los tres personajes acompañaron a Andrés Hurtado en el viaje a Rusia, producido en noviembre de 2015.

El exalcalde Roberto Gómez dijo no estar al tanto de la contratación de esas personas.

Secreto bancario y reserva tributaria

El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ordenó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de Andrés Hurtado y de la exsuperintendente nacional de Migraciones, Roxana del Águila.

TE PUEDE INTERESAR: