La investigación que se le sigue al conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, por la red de contactos que tejió en las altas esferas del sistema de justicia, tiene nuevas revelaciones.

Se trata de dos audios que comprometen a la fiscal Elizabeth Peralta, investigada en el caso “Chibolín”. Sin embargo, las comunicaciones dejan entrever presuntos actos de corrupción de nuevos hechos y reviven el conocido caso “Los Cuellos Blancos”.

Estos son los audios que implican a la fiscal Elizabeth Peralta.

ASCENSO

Hace unos días cuando la Fiscalía allanó la oficina de la fiscal Elizabeth Peralta encontró un sobre con un USB y una carta que habría sido enviada por un extorsionador.

“Le dejo este USB doctora para que reflexione”, reza parte de la carta que le dejaron a la fiscal.

En el texto le pedían que “cumpla su palabra” sobre las carpetas (fiscales).

Los audios hallados fueron transcritos y figuran en la resolución de formalización de la investigación preparatoria contra la fiscal Peralta, Andrés Hurtado, Iván Siucho y Javier Miu Lei.

De acuerdo con el documento, el primer diálogo es entre una mujer y un hombre, donde se habla de una venta de exámenes para el ascenso a fiscales superiores.

La voz femenina, que sería de la fiscal Peralta, se refiere a los “consejeros” en alusión a los entonces integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad que tenía a su cargo el nombramiento y ratificación de fiscales y jueces.

“O sea por más que cambien de diferentes consejeros tiran barro pues. Eso es en el caso de Marco Villalta, él ha cobrado a mucha gente pues, gente de peso”, se le escucha decir a la voz de una mujer.

Los audios fueron encontrados durante una serie de allanamientos de inmuebles vinculados a la fiscal Peralta. (Foto: Jesus Saucedo/ @photo.gec)

En el diálogo, un hombre que todavía no ha sido identificado, le dice a Peralta que él vende el examen (de concurso en el CNM) a una tercera persona llamada Judith.

Además, la voz femenina relata en el audio que fue a agradecerle al doctor San Martín, porque cuando ella postulaba y él estaba en Estados Unidos, su embajador la ayudó.

“Yo no tenía por qué ganarme ese pase, sí, ese nos ha ajustado, cómo no, nos está cobrando cincuenta ingeniero, el otro también. Romero, él es un supremo ahora, pero usted también como a Romero le ha ayudado, usted ordenó que se le ayude a Romero, si ha sentado como consejeros y él también me había cobrado un dinero al presidente”, dice la voz de la mujer.

Las personas a las que habría hecho alusión Peralta son los jueces supremos César San Martín y Ángel Romero, así como al fiscal Marco Villalta.

La Fiscalía concluye que por lo descrito, el acceso de Peralta como titular a la función fiscal habría provenido de un acto de corrupción ante miembros del CNM.

En uno de los primeros audios se hace alusión al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. (Foto: USI)

RAMÍREZ

En un segundo audio, Peralta conversa con otro interlocutor que le pregunta si se acuerda en que la ayudaría con una carpeta vinculada al caso de Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular.

Peralta le comenta que mañana hablará con la fiscal Tania Liñán, quien tiene a su cargo el caso de Keiko, porque quieren juntar esa pesquisa con la de Ramírez.

“Quiero hablar con Tania para que ella me saque lo de la Keiko, para que se pronuncie, le voy a decir ´mira oye tú eres provisional, la Keiko te puede ayudar, mátalo, eso aparte, antes que los otros pidan acumulación y tú te quedes en el aire´”, dice Peralta.

Además, le dice a su interlocutor que no se preocupe porque lo puede ayudar a archivar el caso.

La Fiscalía sostienen que el diálogo advierte la capacidad para delinquir que tiene Peralta.

Los audios serán remitidos a la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La fiscal Elizabeth Peralta habría intentado ayudar con el archivo de una investigación contra Joaquín Ramírez. (Foto: Giuliano Buiklece / Archivo)

HALLAZGOS

Durante el allanamiento en la casa de la fiscal Peralta en el distrito de Ate, la Fiscalía encontró manuscritos en su cartera.

“Borrar el backup del WhatsApp”, “borrar configuración de obtener historial” y “borrar historial de Google Maps (mis rutas)”, son parte de los mensajes hallados que fueron lacrados.

Sin embargo, ese no sería el único elemento que evidenciaría un intento de parte de Peralta para ocultar pruebas.

En la diligencia le preguntaron si tenía celular y respondió que no porque se lo entregó a su hija hace cuatro días, pero también dijo que su equipo se cayó cuando iba a brindar su declaración.

En el lugar también se encontró una billetera Renzo Costa, una tarjeta de presentación, un ticket de vuelo, productos de la marca Fendi (perfume y gafas de sol), nueve perfumes de alto costo sellados, un maletín de viaje con ticket de vuelo Miami - Lima y más.

Un dato que llamó la atención es que en una de las habitaciones se encontró una maleta con prendas de vestir, un par de zapatillas y útiles de aseo, por lo que se pensaría que habría un intento de parte de la funcionaria de huir del país.

Al ser consultada por personal fiscal, Peralta aseguró que “pensaba que la iban a detener, por eso colocó las prendas de vestir en la maleta”.

La diligencia de allanamiento también se realizó en la oficina de la fiscal Elizabeth Peralta. (Foto: Andina)

VIAJE

Otro elemento clave en el caso es el viaje que realizó Hurtado junto a Peralta a Estados Unidos (EE.UU.) en el verano de 2022.

Al respecto, “Chibolín” declaró que conoce a la fiscal hace siete u ocho años, que visitó su casa en varias ocasiones y han ido a restaurantes.

Además, afirmó que se ofreció a pagarle el vuelo, pero ella le dijo que por ser funcionaria pública no podía aceptar el viaje.

Sobre este tema fue consultado hace varios Benji Espinoza, abogado de Peralta.

El letrado aseguró que Peralta y Hurtado solo son un par de amigos que se van a pasear, además, dijo que su patrocinada pagó su pasaje y que tiene como probarlo.

Benji Espinoza, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, aseguró que su patrocinada compró su pasaje a Estados Unidos. (Foto: Jesus Saucedo/ @photo.gec)

Sin embargo, una carta de Latam Airlines confirma que AH Entertaiment Company S.A.C., empresa de Hurtado, adquirió el pasaje de Peralta

Sobre el viaje a EE.UU. “Chibolín” contó que se quedaron por cuatro días en la casa de su hija Josetty Hurtado en Los Ángeles, California.

Los elementos antes mencionados aparecen en la disposición de formalización de investigación preparatoria que presentó la Fiscalía en contra de la fiscal Peralta, Andrés Hurtado, Iván Siucho y Javier Miu Lei, todos investigados por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

El Ministerio Público investiga tres hechos en concreto: El presunto pago de un millón de dólares para la devolución de oro incautado a la empresa de Miu Lei, el presunto pago de 80 mil dólares para que la Fiscalía inicie una investigación contra la empresa Paltarumi S.A.C. (competencia de la compañía de Miu Lei) y el pedido de 100 mil dólares para que una pesquisa contra la empersa Quantico de Iván Siucho no avance.

Por ahora, la investigación del caso “Chibolín” ha sido declarada como compleja.

En el programa de WillaxTV se difundió una imagen en la que aparecen Andrés Hurtado, la fiscal Luz Elizabeth Peralta y los hermanos Francisco Iván y Roberto Siucho. (Programa "Beto a Saber")

ANÁLISIS

Para el abogado penalista Daniel Jurado Palma, los nuevos descubrimientos que hizo la Fiscalía durante la diligencia de allanamiento ameritan iniciar un nuevo proceso contra la fiscal Elizabeth Peralta.

“Definitivamente se tiene que abrir una investigación que incorpore estos elementos. Porque si bien es la misma persona (fiscal Peralta), son hechos nuevos y un contexto distinto. No se podría acumular con el caso del señor Andrés Hurtado”, indicó.

En diálogo con Correo, el letrado explicó que la nueva investigación contra Peralta abarcaría la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo específico.

“En el caso de cohecho la pena es de 6 a 15 años, en el caso de tráfico de influencias la pena va de 4 a 8 años. En este caso, normalmente se opta por la pena más alta”, agregó.