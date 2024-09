Al promediar la 1 y 26 de la tarde de ayer el Poder Judicial formalizó la orden de allanamiento de forma simultánea a las propiedades de Andrés Hurtado, “Chibolín”, la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario de minas Javier Miu Lei.

La decisión fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley tras un pedido formulado por el Ministerio Público contra dichos investigados por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos como parte de las pesquisas en el Caso “Chibolín”.

En la resolución que autoriza el allanamiento, difundida por LP Derecho, el magistrado, además, decidió el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados.

El propósito era que se extraiga información de los teléfonos móviles, memorias telefónicas, memorias USB, discos duros externos, tablets, cámaras fotográficas y ordenadores incautados en los inmuebles allanados de los implicados.

Allanamiento

La primera vivienda en ser allanada fue la de la fiscal Peralta, a quien se le acusa de haber devuelto a Javier Miu Lei 100 kilos de oro, pese a que fue incautado por las autoridades al tener supuesta procedencia ilegal.

A las 2 y 44 de la tarde un grupo de fiscales se acercó al inmueble ubicado en la Calle Las Campanillas de Ate. Uno de ellos apenas respondió a la prensa que “se va a ejecutar un auto judicial”. Nadie más declaró.

En sus manos llevaba la resolución del juez Checkley que poco antes fue publicada por el Poder Judicial.

Cuando ingresaron al domicilio, vieron en ropa deportiva a la fiscal. Ella no se opuso al allanamiento y accedió a poner su rúbrica en los documentos de la diligencia.

Además de esa vivienda, la Fiscalía estaba autorizada de allanar su casa en la Calle Las Orquídeas No. 2673 Torre A -Lince y su oficina en el Ministerio Público.

Simultáneamente, a las 3 y 36 de la tarde, otro grupo de fiscales comandado por el fiscal provincial Diego Mauricio Torres llegó a la vivienda de Andrés Hurtado, “Chibolín”, a quien se le atribuye haber sido el intermediario de la familia Miu Lei para conseguir la devolución del oro incautado (previo pago de un millón de dólares) y, además, librarse de investigaciones fiscales , entre otros.

La casa de “Chibolín” se ubica en la avenida Malecón Cisneros de Miraflores. Minutos después de haber ingresado al edificio de Hurtado, el fiscal Diego Mauricio Torres indicó por medio de las redes del Ministerio Público que no podía acceder a la vivienda.

¿La razón? Según el fiscal, no estaban presentes los abogados del investigado y menos contestaban el teléfono.

“En consecuencia se está procediendo a comunicarnos y ubicar a las defensas públicas porque caso contrario no podremos ingresar”, afirmó.

La situación hizo que el Ministerio de Justicia designe a la defensora pública, la abogada Gissela Magali Fernández, como defensa de Hurtado en ese lugar.

Otra diligencia

Cerca de las 2 de la tarde, otro equipo de agentes fiscales acudió a la vivienda de Javier Miu Lei, en el Jr. Jacaranda 773, Urb. Valle Hermoso, Santiago de Surco.

Previo a estas diligencias, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Público emitió un comunicado en el que cuestionó al Poder Judicial por comunicar sobre los allanamientos previstos a los investigados.

Al empresario minero se le acusa de haber entregado 1 millón de dólares a cambio de que le sea devuelto los 100 kilos de oro que fueron incautados por las autoridades.

El dinero se lo habría entregado a Andrés Hurtado y este, presuntamente, a la fiscal Elizabeth Peralta.

Interrogatorio

Horas antes a todo ello, la fiscal Elizabeth Peralta declaró ante el Ministerio Público. La diligencia ocurrió por la mañana.

Ya en la tarde, la defensa legal de Peralta, el abogado Benji Espinoza, afirmó que su clienta estaba con toda la predisposición de hablar, pero se acogió a su derecho al silencio porque simultáneamente la Fiscalía ya había pedido su allanamiento.

Para el defensor, esa fue una clara muestra de que el Ministerio Público no quería escuchar sus descargos.

“Estábamos ahí, pero ya la Fiscalía había pedido su allanamiento. Entonces, a mí me queda claro que la Fiscalía no quiere escuchar a la fiscal Peralta. ¿No nos quieren escuchar? Entonces no va a hablar por mi recomendación”, indicó Espinoza, exabogado de Pedro Castillo.

Agregó que Ana Siucho, prima de Javier Miu Lei, no es testigo de ningún acto de corrupción de la fiscal Peralta, pues solo conoce de temas que le ha contado su hermano, Iván Siucho.

“En el caso concreto, a ella no le consta que mi clienta haya, por intermedio del señor Andrés Hurtado, solicitado algún dinero, que solo existe la versión del señor Hurtado que se la dio a su hermano”, insistió.

Entre tanto, el abogado Elio Riera aseguró a los medios que asumió la defensa de Andrés Hurtado.

Riera, exabogado de Alberto Fujimori, acudió al Ministerio Público, donde estaba citado “Chibolín” para ayer, e informó que esa declaración fue reprogramada para hoy a las 3 de la tarde.

En declaraciones a la prensa añadió que Hurtado no se fugará del país.

“De ninguna manera, lo rechazo categóricamente (que se fugará del país) por cuanto yo mismo he ofrecido el pasaporte y he ofrecido esa medida limitativa para que el señor fiscal pueda realizar las gestiones que corresponden conforme a ley”, afirmó.

Como es lógico, Riera se mostró en contra de una eventual prisión preventiva para “Chibolín”.

“Particularmente, como abogado, debo sostener que la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Nadie impide a la Fiscalía que investigue y somos respetuosos de que el señor fiscal pueda investigar pero no es necesario imponer una restricción a un derecho fundamental”, aseveró.

Por la noche, Percy Sampén, a l salir de la casa de “Chibolín” tras culminar el allanamiento, aseguró que no se ha decidido que el presentador de TV se convertirá en colaborador eficaz.

Ejército: Revocan condecoración a “Chibolín”

El Ejército del Perú revocó ayer la resolución que otorgó la Condecoración Medalla Ejército del Perú al investigado Andrés Hurtado en el año 2016.

La decisión ocurrió tras las acusaciones que enfrenta por los delitos de tráfico de influencia y cohecho pasivo.

Como se recuerda, dicha condecoración fue entregada por el excomandante general del Ejército Luis Ramos durante una ceremonia por el aniversario de la Batalla de Ayacucho.

¿Requisito?

La penalista Romy Chang afirmó que la Fiscalía no requiere de presencia policial para llevar adelante un allanamiento.

11 inmuebles pidió la Fiscalía que sean allanados. El Poder Judicial aceptó.

7 días es el tiempo en que estará detenido preliminarmente “Chibolín”.

