El presentador de televisión, Andrés Avelino Hurtado Grados, “Chibolín”, está implicado en una presunta trama de corrupción que implicaría -por ahora- a fiscales, jueces y empresarios, motivo por el que la Fiscalía lo investiga por los delitos de lavado de activos y cohecho activo específico.

No es la primera vez que el polémico personaje ocupa las planas de los diarios, pues hace años admitió conocer a Demetrio Chávez Peñaherrera, un poderoso narcotraficante apodado “Vaticano”. Además, fue amigo de Alberto Venero, quien fue señalado como testaferro de Vladimiro Montesinos.

Sin embargo, su oscuro historial no fue impedimento para que varios candidatos al Congreso acudieran en campaña a su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

A esto se le suma la revelación que hizo la congresista Rossángella Barbarán (Fuerza Popular), quien aseveró que el programa de Hurtado le pedía al menos mil dólares para ser entrevistada.

Por ese motivo, Correo hace un recuento de los políticos que visitaron el programa de “Chibolín” entre enero y de abril de 2021 para hacer campaña, pero que hoy ocupan una curul en el Parlamento (ver infografía).

Estos son los invitados en el programa de Andrés Hurtado que hoy tienen un escaño en el Congreso. (Infografía: Diario Correo)

FRECUENTES

El actual alcalde de Lima y líder de Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga, era uno de los políticos que más frecuentaba el programa de Andrés Hurtado.

Cuando fue candidato presidencial, visitó el set del artista el 19 de diciembre de 2020, mientras que en el año 2021 se hizo presente el 9, 16 y 30 de enero.

López Aliaga no iba solo al programa de Hurtado, pues casi siempre estaba acompañado de una serie de candidatos al Congreso por diferentes regiones del país.

La presencia del hoy burgomaestre era tan frecuente que durante uno de los programa se colocó a modo de broma el logo “Porque hoy es sábado con Rafael”.

Cuando los candidatos de Renovación se presentaban en el set se utilizaban espacios de al menos una hora para que expongan sus propuestas de llegar al cargo.

Andrés Hurtado cumple detención preliminar. Foto: César Bueno @photo.gec

La hoy congresista Norma Yarrow fue una de las congresistas más frecuentes en el programa de Hurtado. Ella visitó el set los días 9, 16 y 30 de enero de 2021, así como el 13 de marzo de ese año.

El 16 de enero también acudieron al programa los hoy congresistas Diego Bazán y Javier Padilla, entonces candidatos de RP.

En el grupo de actuales legisladores de otros partidos que asistieron al programa están Maricarmen Alva de Acción Popular y Patricia Juárez de Fuerza Popular.

Ellas fueron los días 27 de febrero, 27 de marzo y 3 de abril del año 2021, respectivamente.

Por otro lado, Alfredo Azurín, hoy congresista de Somos Perú (SP), visitó el set de Hurtado los días 6 y 20 de marzo de 2021.

Rafael López Aliaga y sus candidatos al Congreso por Renovación Popular asistían al programa de Hurtado entre enero y abril de 2021.

AVANZA

Por otro lado está Hernando de Soto, quien también asistió al programa de Hurtado en reiteradas ocasiones en 2021.

Cuando fue candidato presidencial por Avanza País, acudió al set de televisión el 13 y 27 de febrero, el 13 y 27 de marzo, así como el 3 de abril.

La hoy legisladora Patricia Chirinos también hizo campaña en el set de “Chibolín” los días 20 y 27 de marzo, ese último día, también estuvo en el programa el congresista José Williams Zapata.

Rosselli Amuruz y Alejandro Cavero participaron del programa el día 3 de abril.

Cabe precisar que hay dos políticas que regresaron al programa de Hurtado, pero cuando ya habían obtenido el cargo de congresistas.

Se trata de María del Carmen Alva, quien fue a visitar el set de “Chibolín” el 23 de octubre de 2021, cuando era presidenta del Congreso.

“Gracias Andrés por la invitación, feliz de estar en tu set. Me trae muy buenos recuerdos porque en la campaña estuve aquí y me diste mucha suerte”, fue el mensaje inicial que dio la hoy legisladora.

Maricarmen Alva recibió una placa en el programa de Andrés Hurtado como presidenta del Congreso. (Foto: Captura YouTube)

Durante su visita de media hora, Hurtado se desvivió en elogios por su labor como titular del Parlamento, pero también aprovechó para entregarle una placa de reconocimiento “por su ardua labor social y apoyo a nuestros hermanos más necesitados”.

En aquella fecha, Alva Prieto recién venía desempeñando el cargo de legisladora por tres meses.

Al respecto, la legisladora aseguró en sus redes sociales que jamás entregó dinero para aparecer en el programa.

Con relación a la información falsa que circula en redes sociales, aclaro que jamás he entregado dinero ni nada a cambio a Andrés Hurtado para aparecer en su programa. Fui invitada como candidata y presidenta del Congreso. De haber observado algo irregular, lo habría denunciado. — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) September 22, 2024

Una semana después, sería el turno de Patricia Chirinos, entonces tercera vicepresidenta del Parlamento.

“El set se viste de gala, alguien a quien quería tener hace mucho tiempo. Ella estuvo en campaña, conmigo, me fui al Callao a tomar jugo, pan con chicharrón (...), le dije que iba a ser una de las mujeres que llegaría a ser congresista”, así fue la presentación que le hizo Hurtado a la parlamentaria.

“Muchísimas gracias a ti por la invitación, la verdad yo también me moría por venir, estaba esperando que me invites. Siempre agradecida contigo por el gran apoyo que me diste en mi campaña, me invitaste dos veces. Agradecida con la vida, con tu amistad, con todos los peruanos que están confiando cada vez en sus representantes al Congreso”, así respondió Patricia Chirinos.

Al igual que la congresista Alva, Chirinos también recibió una placa de reconocimiento “por su incansable trabajo por los derechos de la mujer”.

Patricia Chirinos también fue al programa de Andrés Hurtado como tercera vicepresidenta del Congreso. (Foto: Captura YouTube)

CITACIÓN

La investigación contra Andrés Hurtado ya ha tenido sus primeros avances, pues se obtuvo la declaración de Iván Siucho, personaje que ya se acogió a la confesión sincera.

Por otro lado, sus hermanos también han declarado la semana pasada ante la Fiscalía.

Además, serán citados otros testigos claves como el futbolista Edison Flores, esposo de Ana Siucho.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activo no solo recogerá el testimonio de “Orejas” Flores, sino también se obtendrá información comercial, financiera, bancaria y tributaria del futbolista desde el año 2019 hasta agosto de 2024.

Cabe recordar que según un informe periodístico, el jugador de fútbol adquirió en 2020, junto a los hermanos Siucho, un terreno de más de 21 mil metros cuadrados en Lurín, frente a la Panamericana Sur, por la cantidad de 918,400 dólares.

Andrés Hurtado cumple hoy en la noche cuatro días como detenido, mientras la Fiscalía evalúa su situación. Si bien su orden es de siete días, existe la posibilidad de que el Ministerio Público presente un requerimiento de prisión preventiva mientras investigan su caso.