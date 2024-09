Durante el control de identidad de Andrés Hurtado, el juez Juan Carlos Checkley le preguntó a ‘Chibolín’ si le puede brindar el número de su celular. No obstante, Hurtado respondió que padece de TDAH (trastorno de déficit de atención con hiperactividad).

“Señor juez, permítame decirle que, si pudiera mandarme un médico, yo tengo TDAH, por eso tengo quinto de primaria. Los niños que tienen TDAH no pueden estudiar, por eso desde niño en todo mi colegio tengo puro rojo, no he tenido nunca azul”, expresó Hurtado.

Ante la insistencia del juez sobre el número de su celular, añadió que sí tenía uno, pero que no recordaba el número: “No sé el número”, añadió.

Chibolin revela que su hija tiene TDH: "Tiene nueve años pero parece de seis"

¿Qué es TDAH?

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una afección crónica que afecta a niños y, a menudo, continúa en la etapa adulta. Esto incluye una combinación de problemas para mantener la atención, la hiperactividad y comportamiento impulsivo.

Chibolín hace larga lista de sus enfermedades y condiciones: tiene hasta covid

Andrés Hurtado pasó control de identidad: no recordó sus ingresos mensuales ni el número de su celular (VIDEO)

El Poder Judicial realizó la audiencia de control de identidad para Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, en la sede de la Prefectura de Lima, donde el conductor de televisión se encuentra detenido desde la madrugada.

Al ser consultado por su domicilio real, Hurtado guardó silencio por varios segundos y luego comentó que el domicilio consignado en su DNI, ya no es su casa, debido a que el dueño del departamento le pidió que se retire tras los escándalos mediáticos que está protagonizando.

“El que figura en mi DNI ,que es un departamento alquilado, debo de comentarle que el dueño está molesto y ha mandado un documento en el que pide que me retire”, comentó.

Luego continuó con: “en este instante nadie me va a contratar. El dueño de la clínica donde estaba internado me ha rentado un domicilio”.

Cabe mencionar que el presentador de TV no recordó su número de celular y tampoco supo cuáles son sus ingresos mensuales, alegando que cada mes obtiene una cifra distinta.

El abogado Benji Espinoza anunció que está evaluando acciones legales contra Ana Siucho Neira, acusándola de difamar a la fiscal Elizabeth Peralta.

Espinoza calificó de “mentiras” las declaraciones de Siucho, en las que vinculó a Peralta con la ilegalidad del oro incautado, dañando su reputación.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria solicitó la detención preliminar de Andrés Hurtado y de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, por su presunta implicación en una red de tráfico de influencias y cohecho.

Aunque el Poder Judicial rechazó el pedido para Peralta, sí ordenó la intervención de Hurtado, quien fue detenido por la Diviac y el grupo Orión de Dirandro en una clínica de San Borja, tras días de ausencia en redes sociales.

En las próximas horas, el Poder Judicial llevará a cabo la audiencia de control de identidad. Las investigaciones señalan que Hurtado cuenta con ocho líneas telefónicas a su nombre. Además, Canal N mostró un documento que revela que el presentador de TV viajó a Estados Unidos en enero, coincidiendo con el viaje de la fiscal Elizabeth Peralta al mismo destino.

Dictan siete días de detención preliminar contra Andrés Hurtado

Andrés Hurtado fue llevado por la Policía a la prefectura de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), donde permanecerá detenido durante siete días mientras avanzan las investigaciones.

Andrés Hurtado es detenido preliminarmente

El conductor de televisión se encontraba en una clínica de la avenida Las Artes, en San Borja, cuando los efectivos de la Diviac, Orión y Dirandro lo detuvieron, según informó su abogado, Julio Rodríguez, para el programa ‘24 Horas’.

“ Me sorprende que se haya realizado ese tipo de decisión ”, expresó la defensa legal de Hurtado tras la detención de su patrocinado.

Según dicho medio, la Fiscalía Suprema, en manos del fiscal Alcides Chinchay, ordenó la detención preliminar del excómico.

En las imágenes, se ve a Andrés Hurtado sentado en una camilla de la clínica mientras efectivos de la Diviac lo intervienen.

“ Está en la clínica como yo dije, está convaleciente, no deberían llevárselo, expondrían su salud innecesariamente. Nosotros hemos comunicado donde está. Evidentemente es a raiz de lo que acabo de contar ”, sostuvo Julio Rodríguez.

Además, el abogado explicó que dicha detención preliminar tiene un máximo de 15 días y afirma que su estrategia de defensa no cambiará.

“Nosotros nos hemos sometido a la justicia, vamos a presentar la documentación y si el señor Andrés Hurtado es sometido a una detención preliminar, tendremos que esperar cuál es la fundamentación para que se haya ordenado esa medida”, expresó.

Posteriormente, la defensa legal de ‘Chibolín’ espera que su patrocinado no sea sacado de la clínica porque perjudicaría su salud, por lo que tendría que cumplir esta medida de detención premilinar en el centro de salud.