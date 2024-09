El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo Rabanal, opinó sobre la investigación del caso Andrés Hurtado ”Chibolín” y los supuestos nexos que tendría con fiscales y jueces. El abogado analizó que de encontrarse en una posible figura de colaboración eficaz, el personaje deberá informar sobre quién sería la cabeza en la investigación.

“La situación de los coinvestigados también se complicaría, algunos tendrían que someterse también a la colaboración, pero no todos podrían estar. Repito, en este tipo de colaboración eficaz, lo que se busca es llegar a la cabeza. Entonces, si él no es la cabeza, tendrían que decir quién es la cabeza. Y no sabemos cuál será el desenlace”, analizó en una entrevista en Canal N.

Canelo recordó que el colegio abrió una investigación contra la fiscal Elizabeth Peralta, implicada en el caso de tráfico de influencias y sobornos junto con el conductor de televisión.

El decano explicó que si bien no se inició investigaciones contra jueces sindicados, sostuvo que se procederá con un proceso administrativo contra ellos, luego de conocerse los resultados de una comisión creada por el Poder Judicial. “Desde una perspectiva ética tendremos que intervenir. Muchas veces hay una confusión, creen que el colegio no puede actuar en tema donde se están ventilando algunas posibilidades de delito y sí, el colegio no se pronuncia sobre el delito; el colegio se pronuncia sobre lo correcto o incorrecto de la conducta, que justamente es lo ético, y lo moral, si es socialmente relevante. Y si se le hace daño, por ejemplo, a la imagen y colectivo profesional”, expresó.

Al ser consultado sobre la respuesta de la fiscal Peralta, quien dijo que sí tenía conocimiento que Andrés Hurtado estaba relacionado con el delito de proxenetismo, el decano del CAL explicó que es cuestionable tener una relación amical con una persona con dicho antecedente. “Justamente representa la legalidad y no puede decir: bueno, yo tengo amigos que delinquen, es incompatible. Justamente ese es el tema ético que se va a investigar en el colegio”, expresó.

Canelo explicó que la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima citará a la fiscal Peralta, después le pedirán que explique la situación y dependiendo a ese primer análisis se decidirá si se abre o no un proceso sancionador en su contra.





TE PUEDE INTERESAR