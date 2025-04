La creciente inseguridad ciudadana vuelve a golpear al distrito de Santiago de Surco. Esta vez, una pareja fue víctima de un asalto en la misma puerta de un edificio ubicado en la urbanización Tambo de Monterrico. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 p. m. y fue captado por las cámaras de seguridad del inmueble.

Según las imágenes de América Noticias, los delincuentes llegaron en una camioneta y se detuvieron frente al edificio justo cuando la pareja bajaba del auto para visitar a una amiga. En cuestión de segundos, dos sujetos descendieron del vehículo y uno de ellos encañonó al hombre para robarle su celular, billetera y reloj. Su pareja, en medio del pánico, corrió hacia la recepción del edificio para refugiarse.

El segundo asaltante intentó ingresar al edificio y exigir el celular a la residente, pero al no conseguirlo, regresó para forzar al hombre a revelar la contraseña del teléfono. Tras obtener lo que buscaban, ambos sujetos huyeron en la camioneta junto a un tercer cómplice que los esperaba al volante.

Vecinos viven con miedo

Este no es un caso aislado. En la misma cuadra, días antes, se reportó el robo de una camioneta estacionada. Los vecinos denuncian que la zona carece de presencia policial y que el serenazgo brilla por su ausencia después del anochecer.

“Tenemos un vigilante particular, pero se va a las ocho. Después de esa hora estamos en tierra de nadie”, expresó un residente para América Noticias. Otro vecino, Jorge Arana, comentó: “Después de las ocho ya no se puede llegar tranquilo a casa. Ya no estamos seguros ni en nuestra propia puerta”.

