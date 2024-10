El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, Miguel Ángel Palomino Pedraza, le pidió a los parlamentarios que no los traicionen, en una sesión en el Parlamento donde discutieron sobre medidas para frenar los casos de sicariato y extorsión.

“Usted pidió el voto diciendo que iba a proteger el transporte. Se olvidó y eso duele. Cuando los congresistas van y nos buscan para pedir votos, y cuando entran al Congreso nos traicionan”, expresó el representante según Canal N.

“(Ustedes) se equivocan, conversan con dirigentes que tienen intereses lucrativos. Se hacen normas que favorecen a un pequeño sector y no favorece a la mayoría del sector”, agregó.

El dirigente acusó al Parlamento por promover leyes que no benefician al país.

“¿Ustedes van a hacer leyes a favor del pueblo, o en favor de ustedes y de las transnacionales? ¿Qué les pasa señores congresistas? ¿Quién las paga a ustedes? ¿Les pagan otros países? Nosotros pagamos nuestros impuestos, y por lo tanto nosotros dinamizamos la economía del país, como transporte”, sostuvo.

“Queremos que nos den leyes, que sean humanitarias, que defiendan al pueblo, para eso los hemos elegido a ustedes, no los hemos elegido para que nos ataquen, para que nos extorsionen, para que nos metan preso”, añadió.

También dijo que pretender aprobar un proyecto de ley sobre terrorismo urbano “para que nadie los fastidie”, la cual calificó de “hostigamiento de parte del Estado”.

“Nos están matando; no solo a transportistas, a cualquier persona, a los que salen de banco, a la señora que está transitando, en los restaurantes, (...) mueren inocentes. Sé que ustedes dicen no es responsabilidad de nosotros, porque esto viene de hace años, pero ustedes han sido elegidos para que regular leyes. No necesitamos muchas leyes”, refirió.

En ese sentido, el dirigente propuso realizar una reforma de la PNP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“A pesar de que nosotros no hemos estudiado en las universidades, pero ustedes que tienen profesiones, condecoraciones, de haber estudiado en varias universidades, ¿para estar en contra del pueblo?”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR