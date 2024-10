El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, minimizó el paro que realizan este 10 de octubre 10 de octubre algunos gremios de transportistas, al que se sumaron mercados, comerciantes ferreteros, amas de casa y otros sectores, frente a la ola de extorsiones en Lima.

Para el premier Gustavo Adrianzén las actividades se realizan con normalidad en la capital. “El Perú no se detiene. Y en esta oportunidad hemos demostrado los peruanos, y en concreto los ciudadanos de Lima una conducta cívica muy buena”, subrayó.

“Después de la declaratoria en emergencia de 14 distritos de Lima Metropolitana, estamos en condiciones de informar que toda la ciudad está en calma. No hay ningún acto de vandalismo, tampoco hay ningún acto en contra del patrimonio público privado. El transporte ha salido a circular tranquilo, nuestra policía y las Fuerzas Armadas están resguardando toda la ciudad, y por ello la garantía que quienes están todavía a tiempo, se movilicen a su trabajo, dijo en Canal N.

No obstante, la reportera le indicó que se ha observado detenidos, dificultades en el transporte público y que varios mercados han cerrado, pero el primer ministro siguió insistiendo: “Seguramente hemos visitado lugares distintos, porque yo estoy desde las 6:00 de la mañana recorriendo la ciudad y no he encontrada nada de lo que usted me dice”.

El jefe del gabinete ministerial refirió que todo aquel que realice vandalismo será detenido y dispuesto a las autoridades correspondientes.

Asimismo, restando importancia a las demandas de la ciudadanía sobre la problemática de la inseguridad ciudadana, sicariato, extorsiones, cobro de cupos y violencia, Gustavo Adrianzén aseveró que quienes marchan son un grupo de transportistas informales que pretenden “chantajear al gobierno” para que les autoricen rutas y no se les cobre las papeletas.

“Es un chantaje que el Poder Ejecutivo no va aceptar de ninguna manera”, dijo al referir que el “paro se ha politizado”.

