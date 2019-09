El problema vial es mucho más grande que “Pico y placa”

Síguenos en Facebook

Cuando se pregunta ¿cuál es el problema que más aqueja a los limeños?, la respuesta es unánime en todas las encuestas realizadas en la capital. Luego de la inseguridad, el tráfico es el gran dolor de cabeza en la ciudad.

En este contexto, desde el pasado 22 de julio, la Municipalidad de Lima implementó, en una fase de prueba, la ordenanza municipal que restringe la circulación de autos en determinadas horas, en función del número de placa.

La medida denominada “Hora pico y placa”, cuya imposición de fotopapeletas empezó desde el 5 de agosto, ha generado una gran polémica.

Los especialistas consultados por Correo coincidieron en señalar que este plan vial solo es un “paliativo” y “complementario”, y no soluciona el problema total de la gran congestión que pesa sobre la ciudad. En ese sentido, consideraron que urge un plan a largo plazo para ordenar el tráfico y brindar mejores alternativas de solución.

“Esta medida es un paliativo. ¿Hasta cuándo puede durar? No es una solución definitiva. Si no se hubiesen desarrollado los Juegos Panamericanos, no hubiese el ‘Pico y placa’, que se hizo por la coyuntura. Necesitamos un organismo técnico e independiente que planifique las ciudades a largo plazo. No más alcaldes que tomen las decisiones cada cuatro años, de acuerdo con su estado de ánimo”, señaló Justo Cabrera, profesor de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de ESAN.

SERVICIO PÚBLICO

Por su parte, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, expresó que esta medida únicamente debería ser implementada si, a la par, contamos con un adecuado sistema integrado de transporte o, por lo menos, este proyecto se encuentra en un porcentaje avanzado y camino a culminarlo.

“En ciudades como Bogotá, Santiago de Chile y Quito, previamente se implementó un sistema integrado, lo que no tenemos en Lima”, indicó. Además, lamentó que la recientemente creada Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aún no haya presentado o elaborado las guías para diseñarlo.

“La razón del ‘Pico y placa’ es desincentivar el uso de vehículos privados y motivar a los propietarios de estos a que usen buses o trenes. Pero para esto primero hay que ofrecer un servicio de transporte público que funcione”, sentenció.

TRANSPORTE PÚBLICO

Para la directora de la ONG Lima, ¿Cómo vamos?, Mariana Alegre, el plan vial no resuelve el problema de fondo. Informó que los estudios realizados en otros países de la región que tienen esta medida concluyeron que el plan no funcionó. Además, consideró que para solucionar el problema del tráfico se debe apostar por una mejora del sistema de transporte público, una adecuada gestión vial y un mejor diseño de infraestructura vial.

El experto en temas de transporte Lino de la Barrera recordó que los vehículos pequeños, automóviles y camionetas representan el 80% del parque automotor en la ciudad; y los vehículos de transporte público, el 20%, pero movilizan al 80% de las personas que se desplazan en la capital.

“Hay que darle prioridad al transporte público. Todo aquel que se compra un vehículo tiene que entender que a veces hay medidas de restricción que debe asumir”, apuntó.

Para el especialista en transporte Nicolás Bellido los efectos negativos que traerá el “Pico y placa” se verán a largo plazo, en caso no se ponga en marcha y se avance, a pasos acelerados, el ordenamiento del transporte general en la ciudad.

“Haciendo un análisis, hay quienes por este plan están pensando quizá en comprar otro auto y así se saturaría la ciudad. De igual forma, Lima va creciendo. Por más “Pico y placa’ que haya, si no existe una medida general que lo acompañe, esta no tendrá un buen fin”, anotó.

El director de Seguridad Vial de España y representante de las Naciones Unidas, UNITAR, Antonio Lucas García, sugirió que se debe empezar por realizar un estudio de movilidad con los horarios de uso de autos para traslados al trabajo u otras actividades, que arroje información básica para la planificación de acciones que se deben desplegar.

Alonso Cárdenas, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, consideró que el “Pico y placa” es una medida apresurada pero necesaria. “El gran problema es el excesivo uso del automóvil privado y la carencia de un sistema de transporte publico mínimamente de calidad”, detalló.

Los especialistas consultados coincidieron, en su mayoría, en que el “Pico y placa” podría ser complementado, y sería eficaz si se implementan diferentes horarios de ingreso a los centros de trabajo y a los colegios, como alternativa para el tráfico.

BALANCE DE LIMA

Sobre esta última propuesta, la Municipalidad de Lima aún no se ha pronunciado; pero hasta el momento el alcalde limeño, Jorge Muñoz, viene calificando la medida como “positiva”.

La comuna y la Policía Nacional realizaron algunos ajustes que -según adelantó- podrían seguir dándose hasta afinar esta medida. El alcalde capitalino expresó que la iniciativa aún sigue en periodo de evaluación y lo que busca la comuna limeña es la permanencia. Por su parte, voceros del Ministerio de Trabajo señalaron a Correo que comenzarán a analizar, por su lado, la implementación de una medida laboral. Los resultados podrían estar listos a fin de mes.