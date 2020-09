El exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz, quien se inscribió este miércoles como militante de Todos por el Perú, indicó que hará “todo lo que esté” a su alcance “para generar una coalición” entre las fuerzas políticas afines.

Precisó, en esa línea, que su eventual candidatura a la presidencia “depende de lo que decida la militancia” del referido partido político.

“Hay muchos partidos de ideologías afines, he conversado con muchos de ellos, pero estoy muy agradecido a Todos por el Perú en donde me he inscrito. Confío y haré todo lo que esté a mi alcance para propiciar una alianza entre partidos afines”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Mi aspiración es ser candidato presidencial, pero es dependiente de lo que decida la militancia. Yo me he inscrito como un militante y me someto a lo que decida la militancia de Todos por el Perú”, agregó.

Fernando Cilloniz

Consideró que “la dispersión es una falta de respeto al electorado” y dijo tener coincidencias con posibles candidatos a la presidencia. No descartó, en esa línea, renunciar a su candidatura si se logra una coalición que comparta sus ideas.

“La dispersión es una falta de respeto al electorado [...] Siento afinidad con Hernando de Soto, George Forsyth, Renzo Reggiardo, el PPC, incluso Acción Popular y el Partido Morado. Yo ciertamente renunciaría de ser el caso con tal de propiciar una coalición de partidos”, señaló.

En otro momento, Cillóniz descartó una eventual candidatura hasta el Parlamento porque es “más de ejecución” y dijo creer que “se aburriría” en el Poder Legislativo.

“No aceptaría ir al Congreso, no sé ese rol, no lo conozco y me parece aburrido. Soy más de ejecución que para el Parlamento, uno tiene que reconocer sus limitaciones”, indicó.