La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que este domingo, 2 de octubre, una personera de un partido político fue detenida tras decomisarle cédulas de sufragio marcadas y firmadas, en el Callao.

A través de su cuenta de Twitter, la institución explicó que a la ciudadana, cuya identidad se mantiene en reserva, se le encontraron cuatro cédulas y tres de estas estaban marcadas y contenías las rúbricas de los miembros de la mesa de votación.

“Efectivos policiales intervienen a una mujer que fue sorprendida intentando ingresar al ánfora, cuatro cédulas de sufragio marcadas, favoreciendo el voto a un partido político, con las firmas del presidente de mesa y los demás integrantes ”, indica la publicación.

#Callao 📸 | Efectivos policiales intervienen a una mujer que fue sorprendida intentando ingresar al ánfora, cuatro cédulas de sufragio marcadas, favoreciendo el voto a un partido político, con las firmas del presidente de mesa y los demás integrantes. #ERM2022 🗳️🇵🇪 pic.twitter.com/h7smkm2DmI — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 2, 2022

Un policía del Callao agregó que, este caso provocó que las cédulas sean observadas y la mujer sea puesta a disposición de las autoridades. “Estamos hablando de un delito contra el sufragio electoral y personal de investigación ya acudió con la fiscalía y están realizando las diligencias del caso”, mencionó.

Callao cuenta con más de 800 mil electores hábiles en estos comicios, y será la labor de la Oficina Nacional de procesos Electorales (ONPE) el detallar en las horas siguientes al sufragio cómo votaron en sus respectivas mesas.

¡No seas cómplice de fraude! 👎

Una personera de un partido político fue detenida tras decomisarle tres actas que se encontraban llenadas y firmadas, en el #Callao. La detenida afrontará cargos por el delito contra el sufragio electoral. #ERM2022 pic.twitter.com/KtD0XIRbLS — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 2, 2022

Elecciones 2022

Como se sabe, la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 o 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Un total de 106.000 policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales, informó el ministro del Interior, Willy Huerta.

La jornada contará con la presencia de 102 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); 30 de ellos corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

VIDEO RECOMENDADO

El candidato a la alcaldía de Lima, George Forsyth, eligió el distrito de San Juan de Lurigancho, para iniciar su mañana de elecciones.