El próximo 2 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en las que se elegirán a las autoridades para el periodo 2023 -2026, de acuerdo con la convocatoria de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Es por eso que será necesario conocer la respuesta de todo tipo de pregunta antes de acudir a sufragar.

Cledy Gutierrez, especialista en capacitación electoral de la ONPE, respondió a varias cuestiones que siempre se presentan antes de los comicios.

¿A qué hora están citados los miembros de mesa?

“Para los miembros de mesas, titulares y suplentes, están convocados este domingo 2 de octubre a las 6:00 a.m. y para instalar la mesa a las 7:00 a.m.”, precisó Cledy a RPP.

¿Se puede votar si tengo el DNI extraviado?

“Lamentablemente si tienen el DNI extraviado no van a poder votar. Lo que puede hacer, si no obtiene el duplicado, debe hacer la denuncia policial y con ese documento desde el 3 de octubre puede tramitar su dispensa al voto para que no se le aplique la multa”, señaló Cledy.

¿Se puede votar si tengo el DNI vencido?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó el 24 de setiembre que los documentos nacionales de identidad (DNI) que hayan caducado o estén por caducar mantendrán su vigencia, excepcionalmente, hasta el 2 de octubre, día en que se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2022. De esta manera los ciudadanos sí podrán votar.

¿Se solicitará carné de vacunación a los votantes?

“Para este proceso, los protocolos se han actualizado y no se pedirá carné de vacunación ni tampoco se tomará temperatura. Sí se pedirá el distanciamiento de un metro. Respecto a las mascarillas, estamos esperando las coordinaciones con el Minsa para que nos den las indicaciones si se continuará o no con las mascarillas para este proceso”, precisó Cledy.

¿Cómo consultar mi local de votación?

Para conocer tu local de votación asignado por la ONPE, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal web de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

Escribir tu número de DNI.

Hacer clic en “Consultar”

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

La misma plataforma te indicará también si fuiste sorteado para ser miembros de mesa titular o suplente. Asimismo, el número de tu mesa de sufragio, el número de orden, y la dirección del local de votación, así como una referencia para ubicar el inmueble.

¿Cuánto pagarán a los miembros de mesa?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que para estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 se les pagará a cada uno de los miembros de mesa, que participen en la jornada electoral del 2 de octubre, 120 soles. Como paso previo, la ONPE seleccionó a 25 ciudadanos para cada una de las 84,323 mesas de sufragio, entre los cuales serán elegidos los miembros de mesa mediante el referido sorteo.

Los ciudadanos sorteados tendrán la gran responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las mesas de sufragio que se deberán instalar en todo el país. Cada mesa de sufragio está reservada para 200 electores como mínimo y 300 como máximo.

Si soy miembro de mesa, ¿Puedo pedir que me excluyan?

Para esto debes tener en cuenta que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable; aunque hay excepciones como los casos de notorio o grave impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años de edad; además de los señalados en el punto anterior.

¿Qué pasa si no cumplo mi función de miembro de mesa?

A pesar de que sabes que el cargo es irrenunciable, pero decides no cumplir con tu deber, tendrás que pagar una multa económica.

Si fuiste sorteado miembro de mesa, titular o suplente, y no te presentas a ejercer esta función pagarás una multa de S/ 230.

Si, además, no asistes a votar, pagarás una segunda multa por elector omiso. De lo contrario, solo pagarás la multa de miembro de mesa.

¿Cuánto es la multa por no ir a votar este 2 de octubre?

El jefe del área de Servicios al Ciudadano del JNE, Luis Ernesto Grillo Teagua, precisó que corresponde una multa de 92 soles a los omisos al sufragio en las circunscripciones consideradas no pobres (2 por ciento de la UIT, fijada este año en 4600 soles).

“Si los electores residen en distritos catalogados como pobres no extremos, deberán cancelar 46 soles (equivalente a 1% de la UIT), mientras que los de distritos de pobreza extrema deberán abonar 23 soles (0.5% de la UIT)”, remarcó.

Las multas que deberás pagar son:

S/ 92 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

S/ 46 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI.

S/ 23 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI.

S/ 230 por no asistir como miembro de mesa.

S/ 230 por negarte a conformar la mesa electoral.

Toma en cuenta que si no cumples tu deber electoral en las dos vueltas de una elección presidencial, serás multado dos veces.

Elecciones 2022: ¿Qué pasa si no pago mi multa electoral?

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc).

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social ni obtener un brevete.

Además, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva, en donde pueden embargar tus cuentas bancarias y otros.

Horario de votación este 2 de octubre

Para cuidar tu salud y la de los demás ciudadanos que irán a cumplir con su deber electoral el 2 de octubre del 2022, la ONPE sugiere ir a votar en diferentes horarios. Esto con el fin de evitar aglomeraciones en los centros de votación que propaguen la COVID-19.

Horarios diferenciados

Si eres un adulto mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad o de riesgo, ve preferentemente de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Si no perteneces a un grupo de riesgo, ve a votar según el último dígito de tu DNI:

1, 2, 3 y 4: de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.

5,6, 7, 8, 9 y 0: de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

