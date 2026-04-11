Este sábado se concretó el traslado de más de 330 vehículos de carga que fueron movilizados para distribuir material electoral y equipos tecnológicos en distintos puntos de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. El operativo se realizó desde la noche del viernes como parte de los preparativos para las elecciones generales de 2026.

El despliegue fue informado por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, desde la sede institucional ubicada en Lurín. La operación contempló el traslado hacia miles de locales de votación habilitados en la capital y el primer puerto.

“Esta noche, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, vamos a sacar 336 camiones. La mitad cargados con material electoral, la mitad cargados con laptops e impresoras que tendrán a disposición los integrantes de cada una de las mesas de sufragio”, precisó.

Distribución hacia locales de votación

Las unidades partieron desde los almacenes de la ONPE en Lurín con destino a diversos puntos de Lima Metropolitana y el Callao. Los vehículos utilizados fueron principalmente furgonetas adaptadas para el transporte seguro de los paquetes.

En total, se han habilitado 2 269 centros de votación para la jornada electoral de este domingo. La mayoría de estos espacios corresponde a instituciones educativas que funcionarán como sedes para el sufragio.

Durante la madrugada del sábado se reportó la llegada de parte del material a distintos locales. Uno de los puntos fue la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el Centro de Lima.

Este colegio, situado en la avenida Alfonso Ugarte, concentra una de las mayores cantidades de electores en la capital. En este lugar están habilitados 14 490 ciudadanos para emitir su voto.

Supervisión y seguridad del proceso

El arribo de los paquetes fue supervisado por personal de la Contraloría General de la República. Esta labor busca garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos durante el proceso electoral.

Asimismo, el traslado de los materiales contó con el acompañamiento de la Policía Nacional del Perú. La presencia policial forma parte de las medidas de seguridad implementadas durante esta etapa logística.

Los envíos incluyen no solo cédulas de votación, sino también equipos informáticos necesarios para el desarrollo del proceso. Estos recursos serán utilizados por los miembros de mesa durante la jornada electoral.

El operativo forma parte de las acciones previas al día de votación, en el que se espera la participación de miles de ciudadanos en Lima y el Callao. Las autoridades continúan con las coordinaciones para asegurar el desarrollo de los comicios.