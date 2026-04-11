A solo un día de las Elecciones Generales 2026, diversas universidades del país han anunciado cambios en el desarrollo de sus actividades académicas. Esto debido a que sus instalaciones se utilizarán como centros de votación para la jornada del domingo 12 de abril.

Las decisiones adoptadas buscan facilitar la labor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización del proceso electoral. Para ello, las aulas y espacios administrativos serán acondicionados para la instalación de mesas de sufragio y otros elementos logísticos.

Entre las instituciones que han confirmado la suspensión de clases presenciales se encuentran la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estas casas de estudio han optado por trasladar sus actividades a la modalidad virtual durante los días previos y posteriores a la jornada electoral.

Las autoridades universitarias indicaron que la medida se aplica con el objetivo de permitir el uso de sus instalaciones por parte de la ONPE. Asimismo, señalaron que se trata de una disposición temporal vinculada al proceso electoral.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó sobre la suspensión de actividades presenciales en su Ciudad Universitaria. La modalidad rige desde el viernes 10 de abril, en tanto el día sábado 11 también se tiene programado el acondicionamiento de los espacios.

La institución también precisó que las labores presenciales volverán el lunes 13 de abril.

Universidad Nacional de Ingeniería

Por su parte, la Universidad Nacional de Ingeniería anunció la suspensión de sus actividades académicas y administrativas presenciales. La medida estará vigente desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril.

Caso contrario a la UNMSM, la presencialidad en esta casa de estudios retornará el martes 14 de abril.

Universidad Nacional Federico Villarreal

La Universidad Nacional Federico Villarreal también adoptó medidas similares para este periodo. En su caso, se dispuso el desarrollo de clases y labores administrativas en modalidad virtual durante los días establecidos.

La institución explicó que la ONPE ha solicitado el uso de varios de sus locales para el proceso electoral. Entre ellos se encuentran sedes ubicadas en el Cercado de Lima, Jesús María, Miraflores, Breña, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y el Callao.

Universidad Ricardo Palma

La Universidad Ricardo Palma informó que implementará la modalidad virtual en sus actividades académicas. Esta disposición estará vigente desde los días previos hasta el lunes 13 de abril.

La medida responde a la designación de sus instalaciones como locales de votación. Con ello, se busca garantizar el desarrollo del proceso electoral en condiciones adecuadas.

Las modificaciones en el funcionamiento de estas universidades forman parte de las acciones logísticas necesarias para la jornada electoral. La adecuación de los espacios permitirá la instalación de mesas, equipos y materiales requeridos.