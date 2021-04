Miguel Magallanes, hijo de un adulto mayor de 65 años de edad, denunció hoy que su padre fue elegido como miembro de mesa en el marco de las Elecciones generales de Perú de 2021. El familiar de la persona de la tercera edad cuestionó que su progenitor haya sido seleccionado para ejercer esta función cuando forma parte del grupo vulnerable debido a la pandemia del COVID-19 en el país.

Desde el Parque Ecológico San Martín de Porres situado en el distrito del mismo nombre -situado en la cuadra 2 de la Av. Angélica Gamarra- el hijo del adulto mayor contó que trató de presentar una dispensa para su padre identificado como Óscar Raúl Magallanes Díaz, pero no se pudo concretar. Además, mencionó que aún la mesa de sufragio donde su padre es miembro de mesa aún no es instalada debido a que no llegan los otros integrantes titulares y suplentes.

“Hemos querido presentar una excusa y nos dicen que necesitamos un certificado médico. O sea, mi padre tiene que ir a una clínica a exponerse para presentar la excusa. Bueno, estamos acá y nos dicen que tenemos que esperar que la mesa se llene para que firme recién y se pueda retirar”, señaló el familiar para América Noticias.

Adulto mayor salió sorteado para ser miembro de mesa

“Es un ambiente frío. Mi padre tiene una enfermedad del pulmón y estamos esperando y la mesa está allá y no está instalada. La señorita no me da soluciones”, agregó. Miguel Magallanes hizo un llamado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que su padre se pueda retirar del lugar sin inconvenientes.

¿Hasta qué edad es obligatorio votar en las Elecciones 2021?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha informado en más de una ocasión que los adultos mayores de 70 años están exonerados de votar en todo tipo de elecciones.

No obstante debido al contexto de la pandemia, la ONPE informó que los adultos mayores de 65 años o más no están obligatorio asistir a los comicios, ya que son personas que están en el grupo vulnerable frente al coronavirus.

Además de este grupo también se suman los que tienen obesidad o enfermedades como diabetes e hipertensión arterial.

Para no recibir una multa por no ir a votar deberás presentar una Dispensa Virtual en el siguiente portal https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login