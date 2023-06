La empresaria que fue rescatada de hampones que quisieron secuestrarla tras dejar en el colegio a su hijo en Los Olivos agradeció el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, pidió a la justicia que no liberen a los delincuentes pues los agentes arriesgaron sus vidas por ella.

“Estoy muy agradecida con toda la Policía por exponer prácticamente su vida para salvármela a mi. Todo ha sido en la puerta del colegio de mi hijo, cuando ya había ingresado. Fue tan rápido. Yo iba a subir a mi vehículo para manejar, mi seguridad estaba parado afuera para subir y de frente se fueron a él, le dispararon. Luego me agarraron a mi, quisieron subirme a mi camioneta para llevarme pero no la podían manejar. Es por ello que me trasladan al auto de ellos”, detalló en diálogo a Latina.

Asimismo, descartó que haya recibido amenazas anteriormente o haya sido víctima de extorsiones. “Me decían que iban a trasladarme a otro carro, que estaban en comunicación con otra persona. Yo era el objetivo. No he recibido de llamadas de extorsión”.

En otro momento, la empresaria, quien es proveedora del Estado, reiteró su agradecimiento a la PNP. “Estoy infinitamente agradecida con la Policía que no me haya pasado nada. Otro es pedirle a la justicia que no liberen a mis secuestradores porque la Policía ha expuesto su vida por la mía. No me parece justo que pase una semana y queden liberados. Ellos tienen que hablar cómo así llegan a mi”.

Finalmente, la mujer se mostró preocupada por el estado de salud de su agente de seguridad. “Creo que a mi agente de seguridad (35 años) lo han trasladado al hospital de Collique. Con él (Alexis) trabajo desde el año pasado”, precisó.

De acuerdo al citado medio, los detenidos fueron identificados como Frank Silva Romero, Anverso José Méndez Tomar y William José Alfonzo Palacios. A los sujetos se les incautó tres armas de fuego.

Se conoció que dos de los hampones resultaron heridos, así como el agente de seguridad y una vecina que salió comprar pan, quien fue llevada al hospital Cayetano Heredia.