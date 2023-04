Un empresario de Villa El Salvador, quien desde hace dos años se dedica a sacar adelante su negocio de melamina, denuncia que vive una pesadilla desde el último lunes, fecha en la que empezó a recibir mensajes y audios extorsivos a su WhatsApp.

De acuerdo a Latina, los extorsionadores le envían videos mostrándole armas de fuego y hasta granadas para amedrentarlo.

“Me vienen amenazando tantas veces, mandando mensajes, audios. Mi familia tiene tanto miedo que me pase algo a mi”, indicó el agraviado.

Según el citado medio, en los audios los delincuentes no solo se limitan a pedirle dinero, sino que le indican al empresario los movimientos de sus familiares, haciéndole saber que están siguiéndolo a él y sus seres queridos.

“He tenido que cerrar los negocios, he tenido que prácticamente llegar a esto, que no es nada bonito”, manifestó.

En uno de los audios se puede oír cuando el hampón le dice al agraviado con quién se encuentra en su casa. “Yo sé que ahorita, en estos momentos, estas ahí con tu hermano, con el de la contabilidad. ¿Quiere que le mate algún familiar, quiere que le mate a su mamá?”.

“Me pasa tanta cosa por la cabeza. No sé si el día de mañana salga y ya no regrese a casa”, refiere el denunciante, quien vive atemorizado e incluso ha tenido que ponerle seguridad a sus padres. Él pide la intervención de las autoridades.