Enel informó que realizará cortes del servicio eléctrico en zonas de los distritos de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Puente Piedra, Rímac, Bellavista, Ventanilla, Cercado de Lima, La Perla, San Martin de Porres, San Miguel, Magadalena del Mar, Comas, Independencia y Breña.

A través de un comunicado, la empresa detalló que, desde hoy, 14 de julio, hasta el domingo 19 de julio, sus colaboradores ejecutarán trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas de media y baja tensión en los distritos mencionados anteriormente.

A continuación, el detalle de las zonas, distritos y los horarios:

Martes 14

Puente Piedra 9:30 a.m. – 3:30 p.m.

Asoc Sr de la soledad Mz E-B-H-D-A, Asoc viv San juan Bautista Mz A-D-E-C, Jr Cajamarca Mz B-A, Ca Chiclayo cdra 1

Rímac 9:30 a.m. – 2:30p.m.

Jr cajamarca cdra 6-5, Jr fausto castañeda cdra 1

Bellavista 9:00a.m. – 3:30p.m.

Jr francisco Pizarro cdra 4-5-3, Ca espinar cdra 4-3, Ca elias aguirre cdra 2, Ca Bolognesi cdra 5-6, Jr Colina cdra 2-4, Ca Almagro cdra 1, Psj hernando de luque cdra 1, V. Fajardo cdra 4, Ca chalet 28 psj letra B

Puente Piedra 9:00 a.m.– 5:00 p.m.

Asoc de viv villa cruz Mz G-H, Asoc de viv del mirador dek Anden Mz B-C-A-D-E, Psj la capitana Mz A, Ahm villa cruz Mz Q-P-EK, Ahm Asoc Prop Bellavista Mz A-C-B, Fdo San Juan Ampl Mz A, Ahm Los eucaliptos Mz B-C-A-E-D, Asoc Panamericana P.Piedra 3 ruedas Mz D-E-A-B, C.P Josefina Huaman Mz Z, Av Pan. Norte km.26.5 Mz E, C.P La esperanza ex enafer Mz A, Ah Los Eucaliptos II etp Mz C1, Psj los helechos cdra 1, Asoc de Viv Las orquideas Mz B, Mcdo Cruz de Mayo Pst 4-42-40-47, Asoc de viv villa cruz los sureños Mz K

Miércoles 15

Rímac 8:30 a.m.– 5:30 p.m.

Jr manco inca cdra 2-3, Av circunvalacion cdra 4, psj Malecon hector garcia ribeyro cdra 6, jr quito yupanqui cdra 1-2, esteban salmon cdra 3-2, ca Herrera cdra 1, Servulo Gutierrez cdra 2, Ramon espinoza cdra 2-3, Mcal castilla cdra 2, Jr necochea cdra 2-3, psj iquitos cdra 3, San roman cdra 4-3, Gamarra cdra 2, Santa cruz cdra 2-4, Av industrial y obrera Mz 12

Ventanilla 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

urb Ex zona comercial e ind de ventanilla Mz C8-15A-C7, Pj la bandera Mz C8-15F-15E-C7, Ca beta Mz C15, Av Principal Mz C7, Av Ventanilla Mz C8, Ca 11 Mz C7, Jr el comercio Mz B, Asoc Juan Pablo II Mz A-B, Ca Alfa Mz 15, Av Andres A caceres Mz C8

San Juan de Lurigancho 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Ah los Jazmines Mz A, ca los queros Mz X-A1, cdra 3, Ah San Miguel de mangomarca Mz B-A, Av las lomas cdra 10-11, Jr templo del sol cdra 5, templo de la luna Mz X, Los campesinos Mz Z-N1-M1-Q, cdra 4-3, Jr pallka cdra 10, Jr Calcuchimac Mz F1-A1, Jr Akapana cdra 10 , Las colinas Mz G1, cdra 3, Jr templo tardio cdra 6-3-5, U.I N°9 mangomarca etp 2 Mz A1, Jr kotosh cdra 10, Ca 1ro de Mayo Mz A, Jr Pucara Mz Ñ, Jr Kalasasaya cdra 10, antepasados Mz A1, U.I N°6-1-2-4-3-5 mangomarca etp I Mz Q, Jr templo de aspero cdra 5, Jr Quollamata cdra 9, Las grosellas cdra 22

San Juan de Lurigancho 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Ahm jose carlos M 5 etp 3 Zn Mz A-K-B-F-I-D, Agrup Fam Los rosales 5ta etp ahm Jcm Mz B-C-A-I-F-J, Agrup Fam La costa de buenos aires Mz B-A-C, Agrup Fam Los angeles V5A sct 3 ahm JCM Mz B-G-A-E-D-F, Ahm Jose CM AMP 5 etp V5 Mz A-L-E-D-F, Agrup Fam N°3 Secciones A,B,C,D ampl V5 Mz V5A-V5M-V5Ñ-V5I-V5F-V5C-V5J-V5O, Ahm Cruz de Challpon 5ta etp Mz V6B, Agrup Fam amp V5 V etp JCM Mz O-G-M/T prima – O prima, L prima, Ñ prima, S prima, Asoc de Pobl La fortaleza de Mariategui Mz B-G-H-E-D-F-C-A

Cercado de Lima 8:00 a.m.– 1:00 p.m.

Jr juan del mar y bernedo cdra 11-19, Av tingo maria cdra 11, A orrego cdra 19-10-18, Jr venancio avila cdra 19

Ventanilla 8:30 a.m.– 6:00 p.m.

Ahm hijos de villa del mar Mz J-G-F-I, Ahm chavinillo Mz D-C-G-F-N-H-M-Q-I-K-O-B-E, Ahm ampl hijos de villa del mar Mz E-DC-F, Ahm ampl las colinas C.P mi peru Mz F-E-D, Ahm villa escudero Mz A-Q-O

Jueves 16

San Juan de Lurigancho 10:00 a.m.– 4:00p.m.

Av heroes del cenepa Mz B2-D2, Ahm Sta Maria Mz B2-C2-I2-Y1-F2-U1-V1, Ahm Programa ciudad Mcal Caceres sct Santa Maria Mz Y1-H2-I2-G2-E2-B2, Av Bayovar Mz G2

San Juan de Lurigancho 11:00 a.m.– 5:00 p.m.

Ahm virgen de las mercedes cmt 54 Mz AA2-BB4-CC2-AA1-BB3-BB1-AA3, Pj CMT 50 San Hilarion Mz D4-E4-EE2-E2A-D3, Los laureles Mz E-D, Los rosales Mz F, Ca Las Palmeras Mz C2-C, Los Manzanos Mz D-D3, Av Los pinos Mz C-B-B2, Ca los olivos Mz A2, Los Sauces Mz A. Pj San Hilarion Mz C3, Ampl 50 San Hilarion Mz D4-D5-E4

La Perla 8:30 a.m. – 7:00p.m.

Atahualpa cdra 10-11-12, tarata cdra 3-7-6-2, Arica cdra 7-8, pedro segundo cdra 2, montevideo cdra 2, zarumilla cdra 3, av jose galvez cdra 13-11-16-7, union cdra 4-2-3, Ca Azapa cdra 2, jr General artigas cdra 2, Av union cdra 4, washington cdra 4- 3, Ca cahuide cdra 7-10-9, Av brasil cdra 2-4, tupac amaru cdra 9, huascar cdra 11-10, lima cdra 2-5-6, lincoln cdra 2, Santa rosa cdra 7, arica cdra 8 -7 , b suarez cdra 22 , 2 de mayo cdra 1, U.V La perla blok D-H-C-B-E-F cdra 1-2, psj 7 de junio cdra 1

Puente Piedra 9:30 a.m.– 4:30 p.m.

Asoc pobl Tacna gramadales Mz 1-M1-M-H, Av los sauces Mz D, asoc de viv bellavista Mz LL-F-L, Ahm virgen de guadalupe Mz B-C-H-I, Ahm Los jardines del norte Mz A-G-D-F-E-C-B, Asoc de viv Leon de Judas de puente piedra Mz A-B, Asoc Proy intg cerro mellizo Mz G-, Ca Prolog Ancash Mz H, Camino real Mz Z, Ahm hermoso huascaran Mz J-I, jr palmeras cdra 1, Ahm los claveles del norte Mz E-D-C, Proviv las viñas gramadal Mz H2, Ca ancash Mz D-H, Asoc Caraz Dulzura Mz A, Ca las Higueras cdra 1, Mz A, Psj Don julio rondon cdra 1, Av San Jose Mz F

San Martín de Porres 9:00 a.m.– 4:00p.m.

joaquin capella cdra 4-3, Jr Dario valdizan cdra 4-2, Av Eduardo de Habich cdra 4-3, Ps Tiziano Muñoz cdra 4, Jr Charles Sutton cdra 2

Puente Piedra 8:00 a.m.– 6:00p.m.

Ca los cerezos Mz Ñ2-B urb Shangrila Av los eucaliptos Mz A urb Shangrila

Viernes 17

San Miguel 9:00a.m. – 6:00p.m.

psj venus cdra 1, ca moore cdra 1, Ca villavicencio cdra 1, Av la paz cdra 7-6-8-2-4-5-3, leoncio prado cdra 2-1, Av costanera cdra 2-3-blok D-9-8, Av libertad cdra 4-6-5-2, psj 1 cdra 1, Ca miramar cdra 1-2, Jr cmdte ladislao espinar cdra 2, ca uno cdra 1, Ca nueva cdra 1, Manuela esatacio cdra 1, Jr Monseñor Jorge Dhintelac cdra 1, Ca inclan cdra 1, Ca Mcal caceres cdra 1

Magdalena del Mar 10:00 a.m.– 3:00 p.m.

Mar bella cdra 2-1, Av brasil cdra 29-31-30, psj tovar cdra 1, manco capac cdra 4, 8 de octubre cdra 1, J S wagner cdra 28, Jr huamanga cdra 1-2, 3 de octubre cdra 12, Jr Amazonas cdra 2, torre tagle cdra 28, Av la marina cdra 3-2

Comas 11:00 a.m.– 3:00 p.m.

Jr peru cdra 2, jr salpo cdra 3, av arequipa cdra 19, jr la habana cdra 3-4

La Perla 8:00 a.m.– 5:00 p.m.

urb la macarena 3ra etp Mz O-R, psj 26 Mz B-H, eloy ureta Mz H-E-F, Av Costanera cdra 29-27-26-28, jr Viru cdra 1, libertad cdra 29, aragon Mz R, cdra 2, A quiñones cdra 1, Jr chiclin cdra 1-2, Ps dulio Poggi cdra 6, Mz B, Ca Jose del carmen marin Mz H, Ps 26 Mz B, Atahualpa cdra 25, Emancipación Mz H-A, Pj Cesar vallejo Mz B-A, Av el Pacifico cdra 4

Comas 8:00 a.m.– 6:00 a.m.

Asoc de prop del programa de viv ciudadela Sr de Sipan Mz A-B, Asoc de viv las gardenias de tungasuca Mz C-B-A, Asoc de viv villas las palmeras Mz A-C, Asoc de prop los huertos de tungasuca Mz E-D-C-B, Asoc resd los jardines Mz B, Av trapiche chillon Mz D, Urb las margaritas del norte Mz A-B, Av heroes del cenepa Mz C, Asoc de viv casuarinas del norte Mz B-D-A-C, Ca Maria Reiche Mz D, Asoc Alameda de prop de Santa Maria Mz G-F-A, Av Prolog chillon Mz B-C, Av Maria Parado de bellido Mz A

Comas 10:00 a.m.– 4:30 p.m.

Urb Santa Maria etp I Mz B1

Sábado 18

Independencia 11:00 a.m.– 4:00 p.m.

Ahm Domingo de ramos Mz D-X-E-R-T-J-F-A-Q-V, Av Ollantaytambo cdra 6, psj San judas Mz D, Av Huanacaure cdra 6, Jr inca roca cdra 7, Ahm Domingo de ramos II etp Mz A-C-B, Ahm Domingo de ramos III etp Mz C, Av valle Sagrado de los incas Mz K5, cdra 4, psj virgenes Mz D.

San Miguel 8:30 a.m.– 2:30 p.m.

andagoya cdra 1 Av libertad cdra 16-18-17-19, Av La paz cdra 22-21-20-19-23-17-18, los nascas cdra 1, Psj Santa Maria reyna Mz J-24, Los yungas cdra 1, ca los huancas cdra 1, ca los chimu cdra 1-2, Ca 20A cdra 1, psj fatima cdra 2, ca misti cdra 1, ca aviación cdra 2, psj viani cdra 1, Ca 16 psj uno cdra 1, Psj santa ana cdra 1, Rafael escardo cdra 1, Ca 19 cdra 1, Jr paricatambo cdra 1, psj Juan XXIII cdra 1, psj 3 cdra 1, Costanera cdra 20, Psj lourdes cdra 1

Breña 10:00 a.m.– 4:00 p.m.

Jr SM Pedro Ruiz cdra 6, Ca pedro ruiz gallo cdra 4-7, psj echenique cdra 11-10, Jr jorge chavez cdra 17-16, pq socabaya cdra 8-9, castrovirreyna cdra 4-5, prolog loreto cdra 17

Comas 8:00 a.m.– 7:00 p.m.

Av jose de la torre ugarte cdra 1, psj husares de junin cdra 3-2-4, Ca M necochea cdra 5-4, Ca trinidad moran cdra 1, Ca pallardelli cdra 4-5, Arnaldo marquez cdra 4-2-3-1, Ca los libertadores cdra 1, jr leon pinelo cdra 1-2, psj de olavide cdra 2, jr Simon bolivar cdra 3-2, antonio razuri cdra 2, Ca 33 Mz H, Jr bartolome herrera Mz K

Domingo 19

Puente Piedra 00:00– 6:00 a.m.

Asoc de viv las rosas virgen del carmen Mz A-B, Asoc de viv los cedros del norte Mz C-B-A, Ca cruz de Mayo Mz A, Ex fundo tambo inga Mz A, Ca cruz de motupe Mz B, A, F tda 12-16-18-14, ,Asoc viv virgen la merced Mz C-A-B, Asoc viv Paraiso del norte Mz A-F-D-B-C-G, Ca Las turquezas Mz E, Asoc viv Paraiso del norte II Mz C-B-E-F, Asoc viv Paraiso del norte III Mz B, Asoc Esmeralda del norte Mz G-A-C-B, Asoc viv Los girasoles Mz A-B, Coop viv ex coop gallinazos Mz A-A1, Ca los artesanos Mz U, Asoc prop Casa huerta los rosales de Gallinazo Mz D-A-C, Asoc prop villa margaritas Mz D-C-B-K, Ca rosales Mz C, Ca 18 Mz P, Asoc los claveles Mz A-B, Psj Las flores Mz C, Asoc viv los molinos del norte Mz A, Asoc prop viv Las fresas Mz T-U-R, Asoc 1ro de Mayo Mz C-D, Ca Amapola Mz A-B, Ca C cdra 2, Asoc viv los manantiales de puente piedra Mz B-A, Asoc de prop de terrenos las hortalizas Mz A-D, Asoc viv las perlas de puente piedra Mz A, Av los Agricultores cdra 8, Mz B, Asoc la roma baja Mz N-G4, Asoc los huertos de puente piedra Mz B, Asoc de viv las hortalizas Mz B-D-A, Prog viv Chavin de huantar Mz A-D-B, Asoc viv la merced Mz A, Asoc de viv las Dalias Mz A1-B, Asoc de viv Casa huerta las fresas Mz V-X-B-H-J-S-R-Q, Ca 3 este Mz Y , Asoc prog resd la fortaleza etp I Mz C, Asoc de viv las 3 regiones Mz L-K-, proviv la arboleda de carabayllo Mz D-F-G-C-E, Asoc de prop de viv los portales I etp Mz A-D-C-E, Urb sol de carabayllo Mz A11-C-C6-C8-A12-A5-A14-C1-A16-B3, Proviv el nazareno Mz A-B, Proviv Maria reyna Mz I, Asoc de viv villa ricardina parcela 27 Mz A-B, Asoc amp nuevo San juan Mz B, Proviv los frutales Mz BC-A, Asoc viv de prop la fortaleza etp II Mz A-B, Asoc de prop de proviv los Alamos 27 de puente piedra Mz B-D-E-A, Proviv res santa teresa Mz E-G-H-F-C-J-I, Otros los gallinazos U.C 10299-10298 pst 88-89-90-11-62-30-31-36-33-111-112-113-114-115- 134-140-39-42-40-129-130-131-132-44-43-45-46-50-52-68-69-70-60-120-8-41-34-47-48-29-37-51-19, Asoc de viv San francisco V Mz B-C

Puente Piedra 00:00– 6:00 a.m.

Urb Rosa Luz mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-R-S, Urb Los Pinos de Puente Piedra mzs mzs I-J-K, Asoc Fdo Quiñonez mzs C1, Av Rosa Luz Cdra 2, AH Virgen de las Mercedes mzs B, Agrup Fam Cerro Soledad mzs B, Asoc Viv Los Jasmines de Pte Piedra mzs C, AH San Luis de La Soledad mzs A-B-C.

Enel precisó que estos cortes se realizan de manera preventiva, de acuerdo a las exigencias del ente regulador y en línea con su plan de inversiones. Asimismo, es fundamental realizarlos dado el mayor consumo de energía a raíz del reinicio de las actividades económicas y productivas.