Anayka Villa y Daniel Rojas, sindicados por la Policía Nacional del Perú (PNP) de haber participado en la reventa de entradas falsas para los conciertos de Daddy Yankee en Lima y estar vinculados a la banda “Los QR de la Estafa”, liderada por una joven de 18 años, identificada como Pamela Cabanillas Soley, rompieron su silencio y negaron ser cómplices de esta megaestafa.

Ambos jóvenes precisaron a Latina que fue Sebastián Espejo North quien les vendió las entradas para los conciertos del ‘Big Boss’. “ Yo también he sido víctima de Sebastián Espejo. Quiero el Ministerio y también la Fiscalía priorice este caso porque somos bastantes personas afectadas. En mi caso son 19 entradas que a mí me rebotaron”, detalló Anayka.

“Cuando yo le compro a Sebastián Espejo yo no sabía de dónde venían las entradas, no sabía que eran falsas. Hasta que llegó el día del concierto y uno de mis clientes me escribe a las 4 de la tarde, con video y todo, diciéndome que la entrada era falsa. Es ahí donde yo me entero que las entradas que me había vendido eran falsas”, añadió.

Por otro lado, la joven mencionó que hasta la fecha la Policía Nacional no se ha contactado con ella para tomarle su manifestación. “Exijo a la Fiscalía que priorice este caso porque somos bastantes personas afectadas. La Policía tampoco se ha comunicado conmigo, sin embargo, aparezco en la pirámide. Mi nombre ya está manchado y necesito justifica para esto ”, aseveró.

Sacó préstamos

Por su parte, Daniel Rojas pidió paciencia y comprensión a las personas que les vendió las entradas pues está haciendo todo lo posible para devolverles su dinero.

“Quiero que entiendan todas las personas que le hemos vendido que esta situación que estamos pasando no es fácil. Yo he estado pidiéndome préstamos. Yo estoy asumiendo pagar, me estoy endeudando”, indicó.

Se entregará

Desde la clandestinidad, Pamela Cabanillas afirmó que en los próximos días se entregará a la autoridades europeas.

La joven de 18 años, a través de un ‘live’ de Instagram, negó que forme parte o sea la cabecilla de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’. Además, indicó que “no estafó con 2 millones de soles”, suma que se calculó que habría amasado tras la masiva estafa.

“No voy a decir fecha exactamente, pero de que me voy a entregar a las autoridades europeas sí lo voy a hacer”, precisó Cabanillas en el directo. Un usuario de Twitter extrajo el clip y lo difundió.

También señaló, mediante historias de IG, que no conoce a ninguna de las personas con que se le vincula. “Mis padres y mis amigos no tienen conocimiento de mis malos actos, mis cosas siempre las hice yo sola y es mi responsabilidad”, comentó.

