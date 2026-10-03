ERM 2026: Contraloría confirma entrega de material electoral en locales de votación de Lima y Callao. Foto: ONPE.
ERM 2026: Contraloría confirma entrega de material electoral en locales de votación de Lima y Callao. Foto: ONPE.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la Contraloría General de la República supervisó el despliegue del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao. La intervención incluyó el seguimiento del traslado y la comprobación de la llegada de los insumos a los establecimientos comprendidos en las rutas revisadas.

Un equipo de auditores acompañó el operativo desde la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE y realizó el monitoreo con GPS de los 250 vehículos utilizados para transportar el material. Además, se efectuó un seguimiento presencial a 59 de estas unidades y se verificó la llegada de los insumos a los 505 locales incluidos en sus recorridos.

La ONPE señaló que el acta elaborada al finalizar la supervisión registró que el despliegue se realizó con normalidad y que la entrega concluyó a las 5:48 a. m. del sábado 3 de octubre.

La entidad electoral precisó que la distribución general en Lima Metropolitana y el Callao comprendió 2111 locales y se realizó durante la madrugada del sábado. El operativo incluyó 250 vehículos que trasladaron el material desde el punto de salida en Lurín hacia los establecimientos de votación.

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