Este domingo 2 de mayo hay toque de queda en Lima y Callao, así como en otras 39 provincias del país que han sido clasificadas por las autoridades sanitarias en el nivel de riesgo extremo en medio de la pandemia del coronavirus.

Como se sabe, los domingos 2 y 9 de mayo la ciudadanía que reside en estas provincias deben cumplir con la inmovilización social obligatoria; además, no se podrá usar los autos particulares . Sin embargo, los adultos mayores de 70 años que tengan programada su vacunación contra el Covid-19 en estas fechas pueden salir con un acompañante.

Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud (Minsa), dijo a Andina, que solo en estos casos no hay restricción del uso del auto particular. “Los adultos mayores y un acompañante pueden circular en taxi, transporte público o auto particular con sus respectivos DNI que confirmen que están en el rango de edad de vacunación”, señaló.

Quienes necesitan trabajar durante la inmovilización social obligatoria deberán solicitar un pase laboral para poder circular con normalidad. (Fotos: César Campos / GEC)

“Los familiares de los adultos mayores pueden sacar una impresión de la cita que aparece en la web Pongo el hombro o pueden guardar un pantallazo en el celular para mostrarlo en caso sean intervenidos por la policía”, precisó

Asimismo, en los domingos de inmovilización social dispuestos por el Gobierno, también podrán trasladarse quienes salgan a trabajar y cuenten con pase especial por labores esenciales, así como el personal de los organismos del sistema electoral peruano.

No mercados ni centros comerciales

El domingo 2 y 9 de mayo la atención en las farmacias, boticas y restaurantes será únicamente vía delivery. No obstante, no se abrirán los mercados, supermercados, centros comerciales, galerías, conglomerados, peluquerías, parques zonales, zoológicos, museos, iglesias y otros.

No todos los trabajadores necesitan un pase laboral durante la inmovilización social obligatoria. (Foto: César Campos/ GEC)

El transporte público y el servicio de taxi sí funcionarán para quienes desarrollen labores esenciales o en casos de emergencia.

