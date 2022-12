Los dueños de una discoteca ubicada en el distrito de Ate Vitarte vienen recibiendo amenazas por parte de ciudadanos extranjeros que les exigen el pago de un cupo para no atentar contra su negocio, familia ni trabajadores.

De acuerdo a Buenos Días Perú, las llamadas y mensajes extorsivos a través de WhatsApp comenzaron en el mes de setiembre. “Me van a pagar el cupo por el resguardo. Yo puedo llegar a un diálogo contigo de S/500 semanales. Ya ahí llegamos a un acuerdo. Nosotros no queremos ningún tipo de problema con ustedes, queremos que sean nuestros amigos y trabajemos en conjunto. Muchos de sus vecinos y locales aledaños ya están alineados con nosotros”, se lee.

Debido a las constantes amenazas, los dueños temen por su seguridad y pide apoyo de las autoridades. “Esto viene desde setiembre. (Recibimos llamadas y mensajes) de diferentes números constantemente. Pero ahora el viernes vinieron a filmar con un auto y el sábado nos mandan un video con la amenaza. Nos piden S/100 por cada chica, no sé a qué se refieren. Y por la droga, no sé qué venta de droga se refieren”, indicó.

Extorsionadores exigen cupo a dueños de discoteca

“Temo por mi vida. Yo tengo hijos, tengo mi familia. Tenemos miedo y estamos con ese temor”, añadió.

Pese a que han puesto la denuncia correspondiente y bloquean los números desde donde los llaman, las amenazas no han cesado e incluso se han intensificado esta última semana.

“Queremos el primer pago de los tres locales que tienes en funcionamiento el viernes. Sin exepción el viernes les estaré pasando la cuenta para que deposite si es que quiere pasar Navidad y fin de año tranquila. Somos amigos o enemigos, usted decide”, se lee en un mensaje.

“Este es el último comunicado que le vamos a mandar, así que póngase por las buenas. No andamos jugando. (...) Tengo con que cerrarte tus tres negocios. No los voy a dejar descansar. Van a estar en zozobra no estoy jugando”, se oye en un video enviado por los hampones.