​Extranjero habría lanzado desde segundo piso a dueño de casa que no le dejó beber licor

El dueño de una vivienda ubicada en Huaral ha sido lanzado desde el segundo piso por un sujeto de nacionalidad extranjera tras negarle que bebiera licor dentro del lugar.

Un hombre identificado como Ramón Atilo Gonzales Silva (24), de presunta nacionalidad venezolana, lanzó desde el segundo piso al dueño de la vivienda de nombre David Vadillo Carrasco (53), luego de que este último le negara beber dentro del lugar, tal y como se puede ver en un video de la página de Facebook Enlace Noticias.

El hecho ocurrió en el Jr. Áncash, Parque de los Sueños, en Huaral, cuando Gonzales Silva celebraba su cumpleaños y recibió el llamado de atención del dueño de casa.

En su defensa, Gonzales Silva dio su versión de los hechos: "El señor me llegó a mí hablando y me dice: 'tú no puedes beber porque yo soy el dueño', cuando me zampó el coñazo, en lo que él se me va encima... ¡se rompió! En lo que él me empujó para darme el coñazo yo me fui y él se fue conmigo, pero yo caí encima de él", sostuvo el joven, quien aseguró ser inquilino de la casa desde hace tres meses.