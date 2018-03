Facebook: madre escribe carta abierta a Edu Saettone y a "amigos mediáticos"

Luego de que varios personajes mediáticos iniciaron una campaña para lograr que Eduardo Saettone salga de prisión, una madre decidió escribir una carta en Facebook dirigida al locutor de radio y a las figuras de televisión que lo respaldan.

Maria Antonieta Ortiz, madre de un joven que fue atropellado por un hombre, y que fue diagnosticado con un déficit cognitivo severo tras despertar de un coma de cuatro años, se mostró en desacuerdo con el comportamiento de Eduardo Saettone y de sus amigos.

"Señor Saettone no estoy de acuerdo de llamarlo accidente de tránsito cuando el conductor está ebrio o a consumido drogas y UD al igual que el conductor que atropelló a mi hijo no se hicieron la prueba toxicológica y el dosaje etílico no se lo hicieron de inmediato cómo manda la ley", escribió en un primer momento, Maria Antonieta Ortiz.

La mujer contó que su hijo era un joven de 20 años que estudiaba en la Universidad y que un día, su vida cambió por completo pues no ha vuelto a ser el mismo por los daños del accidente.

"Le digo a sus amigos mediáticos que ojalá nunca les pase eso a uno de sus seres queridos, porque es muy doloroso ver como en un segundo la vida nos cambia de una manera abrupta, en mi caso mi hijo era estudiante de derecho en la Universidad de Lima un chico con muchos sueños por delante con solo 20 años fue muy duro verlo salir un sábado sano y verlo horas después tirado en la pista al frente de mi casa inconsciente y ensangrentado, fue la última vez que lo vi caminar", relató.

Recordemos que Katia Condos, Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Gonzalo Torres, Joaquín De Orbegoso, Mathías Brivio, Luis ‘Wicho’ García, Octavio 'Tavo' Castillo, Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio y Ana María Jordan aparecen en este polémico video, en el que aseguran que al músico le corresponde prisión suspendida y no efectiva.