Facebook: hombre con sordera denuncia que policía lo agredió porque no lo escuchó (VIDEO)

Martín Gabriel Hammer, hombre con discapacidad auditiva, denunció en Facebook que fue golpeado y empujado por un policía solo porque no lo escuchó. El hombre difundió una grabación en la que el miembro de la PNP lo deja ir cuando ve su DNI y su carné de discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Según el agraviado, cuando el policía comprobó que era sordo, no se disculpó e hizo "como si nada hubiera pasado" tras la supuesta agresión cerca de la avenida Angamos con Vía Expresa.

"...Fui golpeado y empujado por este policía , solo por que no escuché el "alto". No entendía al policía, no fue cortés y hablaba muy rápido , a pesar que vio en mi DNI que era sordo no se disculpó , tampoco quiso ver mi carnet del Conadis", contó Martín Hammer en Facebook.

"Es imposible que te golpeen por ser sordo, que culpa tengo yo de no escucharlo, al final como ven se puso a ver su celular como si nada hubiera pasado", contó el hombre.