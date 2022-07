Durante este fin de semana largo, muchas personas viajarán, mientras que los que se quedan pueden optar por entretenerse en diversas ferias en honor a Fiestas Patrias, activos en distintos puntos de Lima donde no faltará la comida, novedades y música al aire libre.

Estas ferias han sido impulsadas por la misma Municipalidad de Lima y -por otro lado, por la producción de eventos “La Feria”, líder en el rubro hace más 11 años, siempre poniendo en vitrina a los emprendedores peruanos.

Feria del Circuito Mágico del Agua

Este emblemático espacio albergará a unos 45 expositores, que presentarán una cocina variada además de artesanías y otros atractivos. Habrá puestos de anticuchos, postres, caja china y pollo, comida de la selva, cupcakes, postres de antaño, confitería y bebidas, licores, piscos, cócteles a base de distintos tipos de macerados, hamburguesas, productos saludables, pizzas y pastas, comida el cilindro, bocaditos chinos, productos saludables y regionales.

La entrada es por el Jr. Madre de Dios S/N Cercado de Lima, asimismo, habrá show todos estos días desde las 2:30pm con Dj Shushupe, Milena Warthon, Afropru y Los Bartolos.

Las ferias ofrecerán desde cocina criolla, postres, artesanías, detalles para niños y hasta secciones esotéricas. (Foto: Difusión)

Feria del Parque Salazar

Ubicado en Miraflores, encima del concurrido Larcomar, este tipo de ferias son ideales para los que mantienen un estilo de vida saludable y que desean comprar productos orgánicos, hay 50 stands de emprendedores con productos únicos, entre artesanías, diseños propios, accesorios, mezclando la moda y detalles para niños.

En cuanto al show, darán una serenata al Perú, tendrán la presencia de cantantes y bandas nacionales como Oriente Trío, Daphne Raiser, Show de Magia y a Adiel para el cierre del evento.

Feria Parque Salazar. (Foto: Difusión)

Feria de Barranco

Aunque está permanentemente los fines de semana, estas fiestas serán diferentes, pues prometen más variedad, la oferta es variada entre stands de pizza, bebidas y snacks caribeños, postres peruanos, productos de café, productos saludables, postres saludables y veganos, comida japonesa, hamburguesas y comida rápida y cervezas nacionales artesanales.

También habrá comida peruana y postres de antaño como picarones, helados, café, cócteles, crepes y batidos, bocaditos chinos y tragos a base de pisco. El espacio está ubicado en el Jr. Unión 108 en Barranco y también tendrá el show de desfile de mascotas en adopción, desfile de modas, música con Viva Perú y Sabor Moreno. Están permanentemente de miércoles a domingo durante todo el año y es operado por la empresa “La Feria”, desde hace más de 11 años.

Feria de Barranco. (Foto: Difusión)

Feria del Parque de la Amistad

Si bien está ahí el Pueblito Surcano, que es la zona de comida dispuesta por la misma gerencia del parque y de manera permanente, por estas fiestas, la organización de “La Feria” ha acondicionado un espacio exclusivo para emprendimientos locales con productos únicos para la familia, niños y hasta para las mascotas.

Aquí encontrarán desde aromaterapia, stands esotéricos, expertos en cuarzos y otras novedades. En cuanto a shows prometen a La Burbuja de Lolo, Sonido Tropical, y a The Bottles, como un tributo a The Beatles. El parque se encuentra en la cdra 21 de la Avenida Caminos del Inca en Surco. No se cobra el ingreso.

Feria del Parque de la Amistad. (Foto: Difusión)

Feria de Emprendedores

Este tipo de ferias acogerá a diversos emprendedores de cada zona, es por eso que se ha estipulado que sea un despliegue por distintos puntos del Centro de Lima, por ejemplo, la Feria del Parque Universitario con la av. Nicolas de Piérola, hay otro en la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal.

Hay otro que va hasta el 7 de agosto en la Alameda de la Integración, altura de la pueta 3 del Circuito Mágico del Agua, Cercado de Lima. Estas ferias están siendo organizadas por la Municipalidad de Lima.

Las ferias ofrecerán desde cocina criolla, postres, artesanías, detalles para niños y hasta secciones esotéricas. (Foto: Difusión)

VIDEO RECOMENDADO

Fiestas Patrias 2022: así reaccionaron los congresistas tras el mensaje del presidente Pedro Castillo

Estas fueron las declaraciones de los "padres de la patria" tras oír el discurso de Pedro Castillo.