La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha informado los horarios de atención de los servicios de transporte público durante los feriados por Fiestas Patrias.

Para el domingo 28 de julio, los buses, micros y otros medios de transporte regular operarán con normalidad, siguiendo sus rutas y horarios habituales.

Sin embargo, para el lunes 29 de julio, se han establecido horarios especiales. El servicio de transporte regular atenderá desde las 4:30 a.m. hasta la medianoche, ajustándose a la demanda de los usuarios. Los taxis autorizados por la ATU prestarán servicio las 24 horas del día.

Por su parte, los corredores complementarios funcionarán de 5:00 a.m. a 10:30 p.m., manteniendo sus rutas habituales. El Metropolitano atenderá con sus servicios regulares A, B y C de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que el Expreso 5 lo hará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Las rutas alimentadoras del Metropolitano estarán disponibles hasta las 11:00 p.m.

En cuanto al Metro de Lima, la Línea 1 operará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m., con un intervalo de paso de trenes que variará entre 7 y 15 minutos según la hora. La Línea 2, por su parte, funcionará de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Es importante destacar que el servicio Lechucero del Metropolitano, que opera en horario nocturno, mantendrá su horario habitual los días jueves, viernes y sábado, desde las 11:30 p.m. hasta las 4:00 a.m.

La ATU exhorta a los usuarios a tomar en cuenta estos horarios especiales para planificar sus viajes durante los días feriados y evitar inconvenientes.