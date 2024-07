Bus del Metropolitano colisiona contra auto particular en la estación Ricardo Palma.

La madrugada del domingo 28 de julio se vivió una jornada complicada para el transporte público en Lima. Dos incidentes distintos afectaron el normal funcionamiento del Metropolitano, el sistema de transporte rápido que recorre la capital peruana.

El primer accidente se registró en Miraflores, donde un bus troncal chocó contra un auto particular, mientras que el segundo incidente tuvo lugar en el Cercado de Lima, donde un camión volcado causó el cierre temporal de una estación.

El choque en Miraflores ocurrió a la altura de la estación Ricardo Palma. Un bus troncal colisionó con un auto particular, dejando la parte delantera del vehículo público completamente destrozada.

Tres unidades de bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia, permaneciendo allí desde las 2:39 a.m. hasta las 5:00 a.m. según informó el Cuerpo General de Bomberos. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, pero el accidente generó retrasos y desvíos en el servicio.

Pocas horas después, un camión que transportaba madera y melamine volcó en la Plaza Unión, bloqueando la estación Ramón Castilla del Metropolitano en el Cercado de Lima. Este incidente, que ocurrió en las primeras horas del día, afectó a cientos de pasajeros que dependían del servicio para sus desplazamientos matutinos.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), el conductor del camión, Juan Carlos Grandez Huamán, perdió el control del vehículo mientras se dirigía desde el puerto del Callao hacia San Juan de Lurigancho. Los bomberos rescataron al chofer, quien fue trasladado a la clínica Mesón de Santé para recibir atención especializada.

A raíz de este accidente, las rutas de la línea A y el Expreso 10 del Metropolitano desviaron su recorrido por la Av. Alfonso Ugarte, haciendo una parada en la estación Quilca en ambos sentidos.

El servicio Regular C solo operó hasta la Estación Central en ambos sentidos. Estos cambios temporales causaron confusión y malestar entre los usuarios, muchos de los cuales llegaron tarde a sus destinos.

Finalmente, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el tránsito en la zona fue restablecido y que la operación de la estación del Metropolitano había retomado su curso habitual.