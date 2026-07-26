Alrededor de 1,9 millones de peruanos recorrerán el país durante el feriado largo de Fiestas Patrias, iniciado ayer sábado, según proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La cifra representa un crecimiento respecto al año anterior y confirma al turismo interno como uno de los principales motores de la economía durante estas celebraciones, señaló el mencionado sector.

Se espera que entre el 25 y el 29 de julio se genere un movimiento económico estimado en US$ 254 millones, cifra nada despreciable para el desarrollo del país.

Según Mincetur, entre 2019 y 2026, el flujo de turistas internos de Fiestas Patrias habría crecido de 1,5 millones a 1,9 millones de personas, mientras que el impacto económico pasaría de US$ 189 millones a US$ 254 millones.

En ese mismo periodo, el gasto promedio por turista se incrementaría de S/ 390 a S/ 547, beneficiando a una amplia cadena de actividades vinculadas al transporte, hospedaje, gastronomía, comercio y servicios turísticos.

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Esta situación también se evidencia en las estimaciones de Promperú, que proyecta 49,7 millones de viajes por turismo interno durante el 2026, superando los niveles previos a la pandemia. El comportamiento confirma la consolidación del mercado turístico nacional y su capacidad para sostener la actividad económica a lo largo del año.

En este marco, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) señaló que durante el feriado largo, habrá una mayor concentración de flujo vehicular en ciertas rutas nacionales, como Lima–Tarma, Lima–Huancayo y Lima–Huánuco (a través de la Carretera Central y la vía a Canta); Lima–Áncash y Lima–La Libertad (Panamericana Norte); y Lima–Ica y Lima–Arequipa (Panamericana Sur).

En tanto, la Policía Nacional anunció el despliegue de más de 13,000 efectivos en Lima para garantizar la seguridad durante las actividades protocolares y el feriado largo.

Los agentes realizarán patrullajes preventivos, control del tránsito, vigilancia en los principales accesos a la capital, protección de autoridades y resguardo de los escenarios donde se desarrollarán las ceremonias oficiales. La seguridad está garantizada.

Despliegue

La Policía dispuso el uso de motos, patrullaje aéreo, drones y piquetes de respuesta rápida para la seguridad general en Fiestas Patrias.