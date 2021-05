Francisco Sagasti descartó que tengamos otra variante del coronavirus diferentes a la del Reino Unido y la de Brasil dentro de territorio peruano. Así lo dio a conocer hoy desde Chorrillos. “Solo tenemos dos variantes en Perú”, explicó.

Más temprano el ministro de Salud, Óscar Ugarte, sostuvo hoy que no existe razón para que en el Perú no se registre una posible tercera ola del COVID-19. No obstante, aclaró que la llegada de este eventual escenario no solo depende de las acciones que tome el Gobierno, sino también del compromiso de la población en cumplir con las medidas de prevención para evitar posible incremento de cifras de contagios.

Desde Ate Vitarte donde supervisó la inauguración de una planta de oxígeno en el hospital del citado distrito, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) explicó que aún nos mantenemos en la segunda ola por coronavirus, y que recién se viene reportando una caída -durante inicios de mayo- en el avance de la pandemia en el territorio nacional.

“Es un riesgo, eso lo hemos dicho tiempo atrás, pero eso vendrá dependiendo de cómo actuemos. En los países desarrollados en Europa se han producido terceras olas. No habría razón para que aquí no se produzca, pero estamos todavía en la segunda ola. Estamos recién empezando la declinación. Resolvamos esto y preveamos para que esta declinación continúa, protejamos a la población para que no haya el riesgo de que el virus, y las variantes que circulan en el país, puedan atacar. ¿Cómo lo hacemos? Vacunando”, remarcó en declaraciones para TVPerú.

En ese sentido, Ugarte Ubilluz exhortó a la ciudadanía a participar de la jornada de vacunación. Destacó la importancia de la aplicación de dosis a una persona al sostener que esto apoyaría a que la mayor parte de la población esté protegida.

“Hay personas que por una razón no quieren vacunarse, les conmino, les planteo que asistan a vacunarse, aunque tengan dudas. Van a ver que es bueno no solo para el que se vacuna sino para el resto de la población. Necesitamos que entre 75% a 80% de la población esté vacunada para que recién tengamos esto que se denomina la inmunidad del rebaño, si no conseguimos esa cantidad todos vamos a estar en riesgo. Por ello, apelo a la conciencia social de todos los ciudadanos para que se vacunen”, indicó.

También el ministro de Salud se pronunció respecto a la advertencia del Colegio Médico del Perú (CMP) sobre una eventual tercera ola del COVID-19 en el Perú sería agravada por la gran cantidad de pacientes con otras enfermedades crónicas que no vienen siendo atendidos por el colapso del sistema de salud.

“Lamentablemente está sucediendo eso porque hay servicios que no han podido funcionar normalmente. Estamos haciendo un esfuerzo grande desde el primer nivel de atención para retomar la atención a todos, y por lo tanto no descuidar a los otros no COVID-19 para atender a los que tienen coronavirus. También tenemos prioridad con las otras personas que se atienden por otras razones y no necesariamente es COVID-19”, aseguró.

