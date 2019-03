George Forsyth: 65% considera que mudar su oficina cerca al cerro San Cosme reducirá la delincuencia

Síguenos en Facebook

La gestión que viene realizando el alcalde de La Victoria, George Forsyth, es conocida por todos los limeños, quienes consideran que la propuesta del burgomaestre de mudar su oficina de trabajo cerca al cerro San Cosme será efectivo para reducir la delincuencia en el distrito.

Según la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 65% de los encuestados están a favor de que el alcalde mude su oficina, ya que consideran que la medida ayudará a reducir la delincuencia en el distrito de La Victoria.

No obstante, el 24% de encuestados creen que no será efectivo, mientras que el 11% no sabe y no opina.

Por otro lado, el 89% de encuestados conoce o ha escuchado de las acciones que viene realizando George Forsyth para combatir a las mafias que operan en el distrito, mientras que el 10% no lo conoce.

Cabe precisar que, la encuesta se realizó a 496 personas en Lima durante el mes de febrero.