Lima







Gerente de Cruz del Sur: “Todo está en investigación, pero la velocidad no es la causa del accidente” En la empresa de buses, creen que la tragedia en la carretera de Arequipa se produjo como “consecuencia de algo ocurrido en los segundos previos", pero que no pueden “descargar nada de antemano” porque aún no se llega al fondo de la investigación.