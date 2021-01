Las vacunas contra el nuevo coronavirus (COVID-19) “llegarán en los próximos días”, según informó el Gobierno. Mientras tanto, los comentarios sobre el plan de inmunización se ven opacados por el debate en torno a la efectividad del antígeno de Sinopharm o teorías conspirativas. Sobre el tema, el investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga en RPP.

Para el médico internista, el hecho de que gran parte de la ciudadanía no desee inmunizarse y hacer que la pandemia tenga un menor impacto en la vida de los peruanos “es ignorancia”.

“No faltan quienes intentan jalar agua para su molino. (...) Vamos a lograr inmunidad suficiente cuando el 70% de la población estemos inmunizados por vacuna. Hasta que no estemos inmunizados vamos a tener olas, No tenemos escapatoria, atentar contra las vacunas o es ignorancia o es no querer al país, no hay alternativas”, aseguró.

En esa línea, advirtió que, de no llegar a inmunizar a gran cantidad de la población con las vacunas contra la COVID-19, el escenario para la celebración del Bicentenario podría estar marcado por una tercera ola de contagios.

“Lo más importante es que llegue la vacuna. No importa que nos demoremos unos días más en vacunar, pero si empezamos en octubre o septiembre va a ser un desastre. Tenemos que vacunar en mayo o junio. Si no hacemos esto, vamos a pasar nuestro Bicentenario en tercera ola”, sostuvo.

Aprovechó también para comentar sobre la seguridad del antígeno desarrollado por la compañía china Sinopharm, la cual ya es utilizada por diferentes países.

“La vacuna de polio es una con virus inactivo, no es virus atenuado, es un virus que no tiene capacidad de replicación. Es un modelo de vacuna que ya conocemos, que ha sido sumamente. Además es la vacuna que más se ha usado en el mundo, casi 10 millones de personas se han vacunado en China, sin que se haya demostrado ningún evento atribuible a Sinopharm”, puntualizó.

