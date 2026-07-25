La Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026 ingresó a su etapa final de preparación con la realización del ensayo general que reunió a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, delegaciones civiles, unidades históricas y representantes invitados. La actividad se desarrolló este sábado en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, como parte de los preparativos para la ceremonia programada para el próximo 29 de julio en la avenida Brasil, en el marco del 205 aniversario de la vida republicana del Perú.

El vocero del Ejército, coronel de Infantería Víctor Marcial Rojas, explicó en declaraciones para RPP, que el ensayo general corresponde a la última fase de preparación antes del desfile. Asimismo precisó que en esta edición participarán 2.500 integrantes, de los cuales 1.000 son mujeres.

“Estamos hoy ya en el último ensayo, donde afinamos, sincronizamos los tiempos, la distancia, el detalle de lo que de lo que queremos demostrar como Fuerza Armada. 2,500 hombres que están desfilando, 1,000 de ellas por cierto mujeres, y que esperamos llegar a las mejores condiciones para dar las mejores muestras de disciplina, de orden y de esa contundencia que siempre sabe mostrar la Fuerza Armada al pueblo peruano”, manifestó.

Novedades para el desfile

El coronel también adelantó que la programación de este año incluirá presentaciones que no fueron incorporadas en ediciones anteriores. En ese sentido, invitó a la ciudadanía a seguir el desarrollo del desfile del próximo 29 de julio para conocer las actividades preparadas.

Durante el acto protocolar también se rendirán los honores correspondientes a la presidenta electa Keiko Fujimori, quien para esa fecha ya ejercerá oficialmente el cargo. Asimismo, estarán presentes autoridades del nuevo Congreso bicameral y representantes del Poder Judicial.

La organización confirmó que integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú participarán en el recorrido oficial. Su presencia fue ratificada pese a las controversias registradas en los últimos días.

La ceremonia contará además con el acompañamiento de la banda conjunta integrada por músicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta agrupación interpretará las marchas oficiales durante todo el desarrollo del desfile por la avenida Brasil.