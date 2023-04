Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la hija menor del sereno de Surco, Luis Manrique, quien fue baleado por Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias ‘Maldito Cris’, despidió a su padre.

“Buenas tardes con todos, soy la hija menor de ‘Chavito’, muchos de aquí me conocen, cuando mi papá me pasaba a ver con sus amigos. Papá, no sabes cómo me dejas el corazón, ahora a quién voy a fastidiar, a quién le voy a cocinar cuando venías los lunes. Papá, te me fuiste muy rápido, pero Dios sabe porque hace las cosas, Dios sabe porque hace esto”, dijo durante el entierro de su progenitor en el Campo Santo Parque del Recuerdo en Lurín.

Hija Mejor de Luis Manrique se quebró por el dolor durante el entierro del sereno baleado en Surco por Maldito Cris.

Asimismo, agradeció la presencia del alcalde de Surco, Carlos Bruce, así como a su madre y a su padre.

“Yo quiero personalmente agradecer al alcalde, a Carla, a mi mamá, porque sin mi mamá ni mi papá, nosotras no estuviéramos aquí, sus tres mujeres, sus tres princesas. No tengo palabras para expresar lo que siento, todo el dolor que me vas a dejar porque ahorita estaré, aquí parada, a tu costado, pero mañana más tarde, cuando espere que vengas, no estarás”, sostuvo.

“Te amo papá y perdóname. Por favor, perdóname, te amo mi viejo. Cuida a mi monchos, cuida a mi hijito por favor. Cuida a mi Sebas, por ti soy hincha de Alianza Lima. Mi primera camiseta me la regalaste tu, te amo viejo”, finalizó con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos.