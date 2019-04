Hombre de 82 años cumple su sueño al ingresar a la universidad: "Sí se puede" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un hombre de 82 años, identificado como Eleodoro Magnolio Cadillo Quino, cumplió su sueño al ingresar a la universidad para estudiar la carrera de derecho.

Según Cadillo Quino, quería dar el ejemplo ante la sociedad que la edad no es ningún impedimento para lograr sus objetivos. Fue así como se convirtió en el primer 'cachimbo' octogenario de la Universidad de Lima.

"Yo quería dar el ejemplo que sí se puede. No me preparé en ninguna institución educativa, me presenté a dar examen solamente con lo que sabía", expresó a Latina.

Magnolio Cadillo postergó su sueño por casi toda una vida porque tenía que trabajar para apoyar con el sustento de su familia, hasta que, en secreto, decidió postular en marzo. Sin embargo, su esposa descubrió sus intenciones educativas.

"Me pescó mi esposa porque iba tan tarde a la calle. (Cuando se entero que ingresé a la universidad se mostró) entusiasmada, admirada, también acordó que no hiciéramos presente a nadie, ni a mis hijos, el propósito que tenía", contó el hombre.

Sus compañeros de aula mostraron admiración por Cadillo Quino y lo recibieron con fuertes aplausos. Su historia de vida demuestra que jamás es tarde para que una persona cumpla sus sueños.