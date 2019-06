Hombre intentó degollar a su expareja delante de sus hijos en El Agustino (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un hombre identificado como Carlos David Risco Armanza intentó degollar a su expareja delante de sus tres hijos en el asentamiento humano El Amauta, en El Agustino.

"Me cortó, ellos (mis hijos) se asustaron porque empecé a desangrarme, empezaron a gritar", narró la mujer a América Noticias.

"Me agarró del brazo dos veces, yo me solté, después me paré y le dije: 'yo te conozco a ti, tú no me vas a engañar, qué cosa quieres'. Ahí es donde me cortó el cuello", agregó.

Según la víctima, había decidido culminar la relación con Risco tras soportar 16 años de múltiples agresiones, que posteriormente fueron denunciados ante la Policía.

Ella vivía en Tumbes con Risco Armanza, pero al decidir dar un paso al costado en su relación, fue hasta Lima para iniciar una nueva vida con sus tres hijos, pero él la siguió.

"Cuando entró yo le reclamé qué hacía acá. Me dijo que estaba triste, extrañaba a sus hijos. Me cortó y se fue corriendo", expresó la víctima.

La mujer fue llevada a un hospital para ser atendida de emergencia y los médicos le dijeron que estaba milímetros de acabar con su vida. Ahora, la fémina pide ayuda al Ministerio de la Mujer, cartera donde es titular Gloria Montenegro.

Carlos David Risco Armanza está prófugo de la justicia y sospechan que regresó a Tumbes para esconderse de la ley.