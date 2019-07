VMT: Hombre murió tras incendiarse su vivienda al quedarse dormido con la vela encendida (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un hombre de 43 años murió -la madrugada de este lunes- a consecuencia de un incendio al interior de su vivienda del asentamiento humano Emilio Ponce en Villa María del Triunfo.

La víctima fue identificado como Teobaldo Macedo Cabrera quien perdió la vida luego de que su precaria casa ardiera en llamas, de acuerdo con "América Noticias".

Al respecto, una mujer indicó que el fuego podría haberse originado, debido a que, la víctima se quedó dormido con la vela encendida.

"Él se habrá quedado dormido con la vela prendida. A mí una vez me ha pasado, pero me di cuenta, me desperté y estaba por quemarse", manifestó.

Los vecinos de la zona hicieron grandes esfuerzos para controlar las llamas que se propagaron de forma muy rápida.

La tragedia causó gran conmoción en las personas que habitan el asentamiento humano. Los miembros de la Policía Nacional llegaron a lugar.