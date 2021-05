Definitivamente un antes y un después en su vida. David Lloclla sobrevivió al ataque de un delincuente que casi le quita la vista y la vida durante una persecución en la provincia de Abancay al atacarlo con un cuchillo de cocina en su ojo izquierdo.

“ Quiero agradecer a Dios que me ha dado una nueva vida. Todo el proceso desde Abancay hasta el hospital Guillermo Díaz de la Vega, a todos los congresistas que han podido apoyar con este traslado aquí al hospital María Auxiliadora que me han ayudado y he recibido muy buena atención de parte del doctor Ávila, del doctor Atoche y los cuerpos de enfermería”, manifestó a 90 Matinal.

El joven padre de dos hijos relató qué sucedió luego de ser testigo del asalto que sufrió su cuñado. Él decidió ir tras el facineroso sin imaginar que este lo atacaría cobardemente usando un cuchillo de cocina, lo que pudo terminar en tragedia.

“Yo fui detrás de él (del delincuente), quería agarrarlo, pero de improviso él volteó y me apuñaló. Cuando caí al suelo desangrado, Dios me alzó, me cuidó, me llevó al hospital Guillermo Díaz de la Vega y me estabilizaron. Ahí estuve desde el martes hasta el sábado hasta llegar al María Auxiliadora, acá hay especialistas y acá pudieron extraer el cuchillo”, comentó.

Ante este nuevo comienzo de sus días, David no pondrá reparos en buscar ser feliz con los que más quiere. Es por ello que al retornar a su querida Abancay le pedirá la mano a su pareja y seguirá sus estudios para un mejor futuro para él y sus hijos.

“Llegando a la ciudad de Abancay, yo soy padre de familia, tengo dos hijos menores de edad, uno de dos años y cinco meses y Shantall que cumple seis años este 29 de julio. Voy a llegar y le voy a pedir matrimonio a mi esposa y retomar mis estudios porque yo amo a mi familia y he querido ser siempre padre. Yo he querido a mis hijos con una voluntad de querer tenerlos, criarlos, de estar con ellos muy felices”, dijo.

“Retomar mis estudios también, que me ayuden los congresistas, el alcalde provincial de Abancay para retomar mis estudios y ayudar a mi prójimo también”, agregó. Cabe mencionar que la operación a la que se sometió duró un poco más de hora y media y contó con especialistas del hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores, quienes estuvieron cerca a él en todo momento.

Joven recuperado le pedirá matrimonio a su pareja (Latina)