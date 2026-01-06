Una multitud de vecinos, amigos y familiares despidió a Carlos Romero, director del centro de rehabilitación ‘Rescatando Almas’ en Huacho, quien perdió la vida durante la fuga de dos internos que dejaron tres personas muertas. El emotivo cortejo recorrió las calles del centro de la ciudad hasta llegar al cementerio local.​

El féretro partió desde la vivienda de la víctima en el corazón de Huacho y avanzó hasta las instalaciones del propio centro de rehabilitación, donde decenas de personas se congregaron en señal de respeto. Dentro del establecimiento, la directiva organizó un homenaje privado exclusivo para allegados e internos, mientras la muchedumbre permanecía afuera. Finalmente, el cortejo culminó en el cementerio, donde se le dio el último adiós al directivo reconocido por su labor social.​

¿Cómo ocurrió el crimen?

El hecho ocurrió el pasado 3 de enero, cuando dos pacientes aprovecharon una oportunidad para escapar del centro ‘Rescatando Almas’ ubicado en la cuadra 3 de la avenida Libertad en Huaura. Los internos lograron someter al personal de vigilancia que patrullaba en las puertas del establecimiento y comenzaron a disparar contra quienes se interpusieron en su camino. El ataque dejó un saldo de tres fallecidos, incluido el director que intentó detener la evasión. La División de Criminalística de la Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de los prófugos responsables del tiroteo.​