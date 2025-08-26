El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que este viernes 29 de agosto llevará a cabo su séptimo remate público del año, con el objetivo de subastar bienes inmuebles embargados a personas y empresas que no cumplieron con pagar las multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir la propiedad intelectual.

El evento se realizará desde las 09:00 a.m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire N.° 384, San Borja (altura de la cuadra 15 de la Av. Canadá).

En total, se subastarán 11 propiedades en Lima Metropolitana. Entre los inmuebles más destacados figuran:

Una casa en Pachacámac desde S/ 194,083.31 .

. Una casa en Lurín desde S/ 101,988.47 .

. Un departamento en el Cercado de Lima desde S/ 180,819.83 .

. Estacionamientos en San Miguel y Callao.

Un depósito en Pueblo Libre desde S/ 14,362.49.

El catálogo completo puede consultarse en el siguiente enlace oficial: Catálogo de inmuebles Indecopi.

¿Cómo participar en el remate?

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentarse con al menos 20 minutos de anticipación con el DNI vigente. Acreditar el 10 % del valor de la tasación del inmueble que deseen adquirir, en efectivo o con cheque de gerencia a nombre del Indecopi. Quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deben presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral respectiva.

Para consultas adicionales, se puede contactar al martillero público Carlos Alfonso Navarrete Roldán al celular 949 363 626 o al correo carlosnavarreteroldan@gmail.com / ejecucion@indecopi.gob.pe.

El Indecopi recordó que cumplir con las normas y sanciones es esencial para fomentar la competencia leal, proteger los derechos de los consumidores y fortalecer la confianza en el mercado.