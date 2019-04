Mujer denuncia que su expareja intenta asesinarla a pesar de contar con garantías

Síguenos en Facebook

La mujer que no quiso ser identificada por temor a represalias, señala a Bryan García Jara como su agresor. Ella dice que este sujeto, contra el que goza de garantías para su vida, hace caso omiso a esta medida judicial de prevención y continúa con sus agresiones y amenazas.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la mujer ubicado en la primera cuadra de la calle Túpac Yupanqui en el distrito de Independencia. Allí, García Jara que ingresó por la ventana, comenzó a golpearla en el rostro y otras partes del cuerpo. Ella rogaba que se detenga, pero él le dijo que la iba a asesinar y que no le importaba nada pues se encontraba drogado.

“Te voy a matar, estoy pepeado, me he metido 15 pastillas”, le dijo García Jara a la mujer. Ella denunció que no es la primera vez que es agredida, que incluso una vez la golpeó frente a su mamá.

La denunciante señaló que este sujeto suele internarse en un centro de rehabilitación luego agredirla y tras algunos meses, cuando se calman las aguas, vuelve a aparecer para amenazar su integridad.

Los agentes de la comisaría de Independencia ya se encuentran buscando a García Jara que ha sido acusado por el delito de intento de feminicidio.