Un joven conductor de taxi colectivo perdió la vida tras ser atacado a balazos por sicarios mientras prestaba servicio de transporte en el distrito de Independencia. La víctima, identificada como Shairo Armando Garra Salinas, de 23 años, fue emboscada en el jirón Educación durante la noche del lunes.

Según el testimonio de vecinos de la zona, la víctima operaba como transportista informal en la ruta que conecta la avenida Túpac Amaru con la zona de Niños Mártires. Al momento del ataque, el joven conductor llevaba a un pasajero en su vehículo.

Taxista fue interceptado y atacado cuando trasladaba un pasajero.

Dos delincuentes que se desplazaban en motocicleta interceptaron el taxi colectivo en el jirón Educación. Sin mediar palabra, los sicarios abrieron fuego de manera indiscriminada contra el vehículo, disparando múltiples veces a través del parabrisas.

Los proyectiles impactaron directamente en el cuerpo del conductor, causándole heridas de extrema gravedad. El pasajero que viajaba en el vehículo no resultó herido durante el ataque pero quedó conmocionado tras presenciar el atentado.

El conductor fue evacuado de emergencia hacia el Hospital Cayetano Heredia por unidades de auxilio que llegaron al lugar. Sin embargo, debido a la severidad de las lesiones, el personal médico del nosocomio solo pudo certificar su deceso.

Estado del vehículo revela la ferocidad del ataque.

Tras la alerta de los vecinos, efectivos de la Policía Nacional del Perú, pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), acudieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Los agentes trabajan en el esclarecimiento del móvil del crimen y la identificación de los responsables del asesinato.

Las autoridades recogen testimonios de testigos presenciales y analizan las cámaras de seguridad de la zona para obtener información que permita la captura de los sicarios.

Denuncian extorsión a transportistas

Residentes del sector manifestaron que este tipo de ataques violentos no son casos aislados en la zona. Los vecinos alertaron que este no es el primer episodio de violencia registrado contra conductores de transporte informal.

Según las denuncias vecinales, los transportistas que operan en Independencia vienen siendo víctimas de constantes amenazas y cobros de cupos por parte de organizaciones criminales. Los extorsionadores exigen pagos periódicos a los conductores como condición para permitirles continuar con sus actividades laborales.

La comunidad expresó su preocupación por el incremento de la violencia contra los trabajadores del transporte informal y demandó mayor presencia policial en la zona para prevenir nuevos ataques.