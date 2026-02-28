La fiscal Janeth Roler Rodríguez dirigió personalmente la ampliación de la inspección técnico policial en el distrito de San Isidro. La magistrada recorrió junto a un grupo de expertos las cuadras seis, siete y ocho de la avenida Camino Real donde se produjo el accidente mortal.

Agentes de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito marcaron los puntos considerados críticos en la escena. El objetivo principal fue contrastar la información recolectada en las primeras horas del caso con las evidencias físicas disponibles en el lugar.

La inspección se enfocó particularmente en el sector cercano al Country Club de Golf en San Isidro. Cámaras de seguridad de la zona habían registrado previamente el paso del vehículo conducido por Adrián Villar momentos antes del impacto fatal.

Peritos midieron distancias exactas y reconstruyeron las trayectorias involucradas en el siniestro. Según las conclusiones técnicas, el choque contra Lizeth Marzano ocurrió metros más adelante del punto donde las cámaras captaron el automotor.

Reconstrucción del impacto y arrastre

La evidencia recolectada indica que la deportista fue arrastrada unos 20 metros tras el impacto inicial. El cuerpo quedó ubicado frente a otro ingreso del Country Club de Golf en la avenida Camino Real.

Algunos testigos presenciales de la tragedia confirmaron que Lizeth Marzano permaneció con vida durante aproximadamente 35 minutos después del atropello. Estos testimonios ahora se integran al expediente técnico junto con las mediciones realizadas por los peritos.

Janeth Roler Rodríguez contó con el apoyo de sus adjuntos y personal especializado del Ministerio Público. La inspección comenzó alrededor de las 4:45 p.m. y se prolongó con el levantamiento sistemático de observaciones técnicas.

Durante todo el procedimiento, las autoridades evitaron ofrecer declaraciones a la prensa. El trabajo se centró exclusivamente en documentar todos los elementos relevantes de la escena del crimen.

Simultáneamente, el abogado Carlos Grados representó a la familia Marzano en otra línea de investigación. El letrado acudió a la Dirección de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito en La Victoria para revisar material audiovisual clave.

En ese contexto, accedió a grabaciones de cámaras de seguridad tanto de la Municipalidad Distrital de San Isidro como del restaurante Tanta. Estas imágenes buscan esclarecer la secuencia de eventos inmediatamente anterior al momento del impacto fatal.