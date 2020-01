Luis María Cuculiza, exministra de la Mujer durante el gobierno de Alberto Fujimori, opinó sobre el intento de feminicidio registrado en La Victoria y afirmó que el maltrato “animaliza” a las mujeres. También, preguntó cómo se las puede defender cuando la víctima no realiza la denuncia.

"Valgan verdades, hay que juntarse la Fiscalía, el juez y la Policía para que ese hombre no esté un día más en la calle porque de lo contrario seguirá haciendo las bestialidades que hace y no resolveremos problemas de las mujeres que son agredidas y llamar la atención a esa mujer, que no sea el ejemplo para otras mujeres. Jamás uno debe aceptar una humillación, un vejamen de esa manera, que tenga un poco de conciencia y que se quieran un poquito, son seres humanos. Creo que el maltrato las animaliza, porque cuanto más le pegas a la mujer está conforme. Entonces, cómo podemos defender a las mujeres en el país”, dijo la excongresista fujimorista.

Luisa María Cuculiza culpa a mujer de intento de feminicidio en La Victoria

Cuculiza también criticó con calificativos a la fémina por no realizar la denuncia contra el agresor luego de ser víctima de intento de feminicidio.

“Es una salvajada lo que pasa con las mujeres que no se saben defender. Es decir, te ponen contra la pared y no puedes pensar que en la cabeza esa mujer pueda ser tan estúpida, porque esa es la palabra. Con un hombre que la quiere agredir, quemar y la imbécil esta, disculpen la palabra, no denuncia y se va en el mismo carro que el agresor. ¿Cómo se va a defender a las mujeres en el Perú así? No se puede, si la misma mujer es la que acepta, la que está conforme con este trato, es la que dice ‘no, no, es mi pareja', qué pareja, es un animal al que tiene al lado. ¿Qué cosa quiere, terminar de morir?”, indicó.

La exministra culpó a la víctima de las agresión. “Ahí la falla es total, empezando por la mujer, porque uno no puede aceptar de ninguna manera que una mujer trate de justificar una agresión así. Eso se denuncia por oficio, la fiscal tranquilamente puede denunciar a este hombre, inclusive, tiene antecedentes", sostuvo.

Recapturan a sujeto que intentó quemar a su pareja en La Victoria

El sujeto identificado como Julio César Rojas Mogollón fue detenido una vez más por agresión a su pareja.

Un sujeto que roció gasolina a su pareja e intentó quemarla en una calle del distrito de La Victoria había sido puesto en libertad tras ser detenido por miembros del Serenazgo, según ‘América Noticias’. La joven agredida no quiso denunciarlo ante las autoridades.