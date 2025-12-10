El jefe del INPE, Iván Paredes, denunció que ha recibido amenazas de delincuentes, quienes le exigieron suspender las requisas en los penales bajo la advertencia de atentar contra su vida y la de su familia.

Paredes reveló que formalizó la denuncia y brindó detalles de cómo iniciaron estas amenazas.

“El martes pasado, hace más de una semana, recibí dos llamadas, en las dos amenazando contra mi vida con insultos, improperios y todo lo que es una amenaza y además de eso, me decían que era producto de las requisas, que deje de hacer las requisas, que ya no las haga”, declaró a Exitosa.

“Me dijeron que ya pare, que baje mis revoluciones, así me dijeron”, agregó.

A pesar de las amenazas, Paredes aseguró que las requisas continúan, así como los traslados de los presos de mayor peligrosidad al pabellón especializado para su internamiento.

“Ya estamos con todo eso, estamos golpeando con las requisas, quitando tomacorrientes, antenas, todo eso que antes tenían y definitivamente ahora no lo tienen. Entonces, lógicamente, se molestan, les molesta que hayamos entrado con todo, que hayamos barrido con todo”, sostuvo.

Además, el jefe del INPE volvió a referirse a la difusión de un audio en el que se le acusa de actos de corrupción para sobornar a un juez en un caso que asegura, gestionó años atrás como abogado.

“No es un caso de corrupción, porque si fuera un caso de corrupción la señora también tendría que ser denunciada, si supuestamente ha dado dinero para pagar un juez o un fiscal, esa persona también tendría que ser denunciada”, manifestó.