Jossmery Toledo Coronel, la suboficial de tercera que afronta un proceso disciplinario por salir con su uniforme policial en un video de Tik Tok, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al anunciar que la verán en una nueva faceta artística.

“Chico/as estoy muy emocionada porque este 2 de enero no te pierdas el estreno de Bam Bam! Donde participé en esta linda experiencia grabando el videoclip musical junto a @francochiesamusic”, contó la policía que también trabaja como modelo y abogada.

A través de su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo compartió un adelanto del videoclip de música urbana que grabó junto al cantante Franco Chiesa. Hasta el momento, el corto clip ya cuenta con más de 183 mil reproducciones.

Como se recuerda, gran polémica se generó en las redes sociales luego de que se le abriera un proceso disciplinario por haber modelado con su uniforme policial.

“No entiendo por qué la gente es tan envidiosa. No quieren que uno se supere, sacan cada comentario... Lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre. No hago nada malo vistiendo el uniforme. Yo respeto y amo mucho a mi institución y valoro por todo lo que me brindó”, manifestó la suboficial ante las críticas.